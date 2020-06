Svaz průmyslu vyzval vládu, aby v pondělí rozhodla o veletrhu v Brně. Jinak bude ohrožen

Praha Vláda musí v pondělí rozhodnout o konání Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV) v Brně, jinak bude letošní ročník ohrožen. V dnešní tiskové zprávě to uvedl prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák. Ministerstvo průmyslu trvá na přípravě podzimních veletrhů, jedná s epidemiology o podmínkách.

Na tom, že by se strojírenský veletrh měl letos konat, se na jednání tripartity na konci května shodli Havlíček se zaměstnavateli i odbory. Podle plánu se má MSV konat od 5. do 9. října. Veletrhy aktivně usilují o to, aby veletržní akce nebyly při rozvolňování opatření proti šíření covidu-19 zařazeny mezi hromadné akce jako festivaly, koncerty či sportovní utkání.



„Je naprosto zásadní, aby vláda v pondělí schválila, že v říjnu může proběhnout Mezinárodní strojírenský veletrh. Už v květnu to na jednání tripartity přislíbila. Po více než dvou týdnech ale stále není rozhodnuto,“ uvedl Hanák. „Pokud vláda v pondělí neudělí Mezinárodnímu strojírenskému veletrhu jasné ano, ohrozí tím letošní ročník,“ doplnil.

Havlíček napsal, že odpovědným resortem je ministerstvo průmyslu, které jasně řeklo, že trvá na přípravě podzimních veletrhů s tím, že je potřeba, aby epidemiologové stanovili podmínky, za kterých se jednotlivé akce budou konat. „K tomu probíhají průběžná jednání,“ uvedl vicepremiér.

MSV je podle svého webu nejvýznamnějším průmyslovým veletrhem ve střední Evropě. Každý rok se na něm představuje přes 1600 vystavovatelů, víc než polovina z nich je z ciziny. Návštěvníků je kolem 80 000, ze zahraničí přijíždí 16 procent z nich.