Za ubodání otce a zranění matky dostal cizinec osm let, k činu se přiznal

Policie případ nejdřív kvalifikovala jako vraždu a pokus o vraždu, později jej přehodnotila na trestný čin opilství.

U soudu byla přítomná soudní překladatelka, která jednání tlumočila do ukrajinštiny a naopak. Útočník se ke své vině u soudu přiznal a souhlasil také s právní kvalifikací svého činu.

„Jsem vinen, netušil jsem ve svém stavu, co dělám. Potrestejte mne, jak uznáte za vhodné, stejně se s tím budu muset naučit žít. Cítím se být vinen ve všem, co jsem spáchal,“ uvedl souzený.

„On nám říkal, že se ke svému činu dozná. Asi ví, co dělá,“ řekla jeho matka. „Nevěděl, co dělá, takového jsme ho neznali. Nebyl to on, kdo to udělal,“ dodala.

Státní zástupkyně před soudem upozornila na to, že odsouzený požil alkohol i drogy sám. „Dobrovolně se přivedl do stavu akutní intoxikace, která u něj vyvolala akutní psychotickou poruchu,“ sdělila Michaela Šoková.

Nepříčetný stav není polehčující okolností

Ve své závěrečné řeči muži navrhla trest osm a půl roku vězení se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou. Obhájkyně požadovala sazbu pěti let. Obviněnému původně za vraždu a pokus o vraždu hrozilo patnáct až dvacet let vězení nebo i výjimečný trest. Při překvalifikování na trestný čin opilství mohl trest dosáhnout až deseti let odnětí svobody.

„Obžalovaný učinil prohlášení viny, na tomto postupu se obhajoba dohodla. Obžalovaný považuje vše za nesporné. Za této situace soud neshledal žádné důvody pro to, aby prohlášení nepřijal,“ poznamenal před vynesením rozsudku předseda senátu Eduard Ondrášek.

Podle soudce nebyl cizinec na území České republiky před útokem na rodiče trestán a ve vazební věznici se choval slušně.

„Představa o trestu byla mezi státní zástupkyní a paní obhájkyní odlišná, proto patrně nedošlo k dohodě o vině a trestu. Soud se přiklonil spíše k návrhu státní zástupkyně a uložil trest jen nepatrně nižší,“ přiblížil po vynesení rozsudku Ondrášek. Soud v rozsudku také muži nařídil protialkoholní a protidrogovou ústavní léčbu.

Podle soudce jde o signál, že takzvaný nepříčetný stav není polehčující okolností. „Jinak má čin znaky zvlášť závažného zločinu vraždy, ba dokonce otcovraždy. Je to podobné, jako když se člověk opije, sedne do auta a zabije jiné lidi. S ohledem na mimořádně závažný následek jsme přistoupili k trestu ve vyšší úrovni sazby,“ vysvětlil předseda senátu.

„Opilství je poměrně široké a udělení trestu v polovině trestní sazby by nebylo férové vůči lidem, kteří spáchali stejný čin s mnohem méně závažnými následky,“ zmínil Ondrášek.

Po činu se zhroutil

Pojišťovně, která hradila náklady na ošetření jeho matky i poranění samotného útočníka, musí odsouzený zaplatit škodu přibližně ve výši 46 tisíc korun. Matka se svého nároku na odškodnění zřekla.

Útočníkova obhájkyně upozornila, že muž byl v době činu nepříčetný. Když u něho opadly účinky návykových látek, uvědomil si, že otce připravil o život. Podle obhajoby i vlastního doznání se potom zhroutil.

„Věc se s ním ponese po celý život, je to velká lidská tragédie nejen pro celou rodinu, ale i pro obžalovaného. Rodina se snaží věc zpracovat a naučit se s tím žít, příbuzní muže navštěvují ve vazební věznici,“ popsala obhájkyně.

Útočník se narodil roku 1992 na Ukrajině. Podle obžaloby otci způsobil třemi bodnými ranami oboustranný pneumotorax a další vážná poranění včetně masivní ztráty krve, kvůli níž na místě umřel. Matku útočník bodl do levé strany hrudníku.

Mladý Ukrajinec byl před útokem v Tovačově zaměstnaný, ale u soudu tvrdil, že neví, v jaké firmě to bylo.

Alkohol a pervitin

Podle informací dostupných během vyšetřování byl útočník při svém činu pod vlivem alkoholu i drog. „Orientační test byl pozitivní na pervitin,“ komentoval událost po útoku vedoucí odboru obecné kriminality policejního ředitelství Olomouckého kraje Jan Lisický.

Za napadením mohly být podle policejních vyšetřovatelů také mužovy psychické problémy. Jeho rodina se do Tovačova přistěhovala jen krátce před tím, než na své rodiče zaútočil. Nejdříve se patrně syn s otcem nepohodli, pohádali se a syn zaútočil.

Při útoku se navíc sám zranil, když propadl skleněnou výplní dveří a pořezal si ruce. Ihned po příjezdu policistů na místo musel být převezen do nemocnice.

Podle policie Ukrajinec bodl své oběti čtyřikrát. Otci způsobil tři bodné rány, všechny vedl do oblasti do hrudníku, dvě mířily přímo do srdce.

Matku bodl jednou, ta byla přesto odhodlaná útočníka chránit. „Syn ji bodl do boku. Přestože jeho útok se snažila před policisty utajit, prozradila ji krev prosakující přes oblečení,“ popsal Lisický.

Policie muže zadržela a soudce ho obratem poslal do vazby.