Táborští vojáci se kvůli padlým kolegům poprali na diskotéce. Jeden měl napadnout i policistu

PRAHA Srpnová tragická smrt tří českých vojáků v Afghánistánu měla „dohru“ v jihočeském Sezimově Ústí. Na tamní diskotéce se totiž minulou sobotu poprali jejich kolegové, kteří se vrátili ze zahraniční mise. Vyprovokoval je k tomu komentář hosta podniku, jenž se měl „nevhodně vyjádřit“ na adresu usmrcené trojici a označit vojáky za žoldáky. Jeden z uniformovaných mužů údajně následně napadl i policistu, šetří jej vojenská policie.

K incidentu došlo v sobotu 20. října v brzkých ranních hodinách v hudebním klubu Apollo, jenž se nachází v centru Sezimova Ústí. Skupinka vojáků, kteří se jen několik dní předtím vrátili z mise v Afghánistánu, do podniku zamířila údajně proto, aby zapila své padlé kolegy.



Vzpomínkové posezení měl ovšem svou nevybíravou poznámkou narušit jeden z návštěvníků. Podle svědků příslušníky armády vybídl, aby se vrátili zpět do válkou zpustošené země. Rozpoutal tím potyčku, jíž se nejprve neúspěšně snažila zklidnit ochranka čtyřpatrového kulturního domu. Na místo nakonec musely dorazit hlídky městské a státní policie. A právě jeden z jejich členů byl prý následně jedním vojákem rovněž napaden.

„Policií ČR byl v souladu s trestním řádem zadržen příslušník ozbrojených sil pro podezření ze spáchání trestného činu násilí proti úřední osobě,“ sdělila serveru Lidovky.cz Nikola Hájková, mluvčí vojenské policie. „Policie podezřelého vyslechla a následně předala nám. My celou věc vyšetřujeme,“ dodala bez dalších podrobností. Znám tak není ani možný postih.

Vojáci, kteří se do zmiňovaného konfliktu zapojili, slouží podle informací serveru Lidovky.cz v nedalekém Táboře, u 42. mechanizovaného praporu. K němu náleželi i štábní praporčíci Martin Marcin, Kamil Beneš a Patrik Štěpánek, kteří počátkem srpna zahynuli při explozi sebevražedného útočníka v afghánském městě Čárikár poblíž základny Bagrám.

Pieta za padlé vojáky na zahraničních misích:

„Podle toho, co vím, došlo k hádce, přičemž byli vzpomenuti i kluci, co umřeli v Afghánistánu,“ řekl serveru Lidovky.cz velitel útvaru Daniel Cekul. Co přesně se dělo dál dle svých slov netuší. Na místě nebyl a zatím nemá k dispozici podklady od vojenské, ani od státní policie.



„Jestli se ale někdo dotkl památky vojáků, není se čemu divit. Na druhou stranu, měli by se ovládat. Takové chování nemůžeme podporovat,“ dodal vzápětí s tím, že s další hodnocením počká na závěry šetření. Vojáci, kteří prý jednali v emocích, dle něj nejsou problémoví a patří mezi kvalitní reprezentanty praporu.

V srpnu zesnulí příslušníci české armády nejsou jedinými českými vojáky, kteří v poslední době přišli o život v Afghánistánu. Minulé pondělí padl na misi také vojenský kynolog Tomáš Procházka, jenž se stal obětí střelby afghánského vojáka na základně Šindánd v provincii Herát.



Vzpomínky vojáků ze 42. mechanizovaného praporu v Táboře na jejich padlé kolegy: