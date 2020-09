Tečce za větou zvoní hrana, mladou generaci dráždí. Tištěné texty čeká ‚nával‘ smajlíků

SLOVNÍČEK MLADÝCH ■ čekovat – sledovat, kontrolovat ■ prank – vtípek, žert, napálit někoho ■ čilovat – relaxovat, dělat si pohodu ■ fejs – sociální síť Facebook ■ hejtr – „nenávistivec“, závistivec ■ swag – správný, „cool“ styl oblečení a vizáže ■ random – náhodný, namátkový ■ noob – hlupák, pitomec ■ hedka – hlava ■ LOL – Laughing Out Loud, tedy směju se, až se za břicho popadám ■ ASAP – As Soon As Possible, česky „hned, jak to bude možné“