Teď se nevracejte, píše vysoká škola čínským studentům. Univerzity nastavují opatření proti koronaviru

PRAHA/PEKING Situace kolem koronaviru znepříjemňuje chod českým univerzitám. Obávají se totiž nákazy od stovek čínských studentů, kteří se mají vracet na letní semestr. Některé jim dokonce doporučily, aby zatím zůstali doma. Část jich už ale přicestovala.

„Vrátili se čtyři čínští studenti, všichni jsou v karanténě na našem kampusu. Těší se dobrému zdraví, do školy nechodí,“ říká Magdaléna Straková, mluvčí Vysoké školy finanční a­ správní. Univerizita podle ní situaci sleduje a přijala v rámci zákonných možností opatření, o nichž zaměstnance i studenty informuje.



Podle Strakové dostali studenti, kteří odletěli do Číny, důrazné doporučení e-mailem, aby návrat do Česka neplánovali a dbali pokynů domovské i zdejší univerzity. „Pokud některý z­nich nebude doporučení respektovat, musí dopředu hlásit číslo letu a­po příletu projde 14denní karanténou na Campusu Vlkova. Nebude smět vycházet, tedy ani do školy, jinak mu hrozí disciplinární řízení,“ vysvětluje.

Rektorka Vysoké školy finanční a správní Bohuslava Šenkýřová v­ dopise zaměstnancům a studentům uvedla, že univerzita přistoupila k preventivním opatřením, aby co nejvíce eliminovala případná rizika. Situaci vedení každodenně monitoruje.

Podle mluvčí Strakové velká část čínských studentů domů necestovala a setrvávají v České republice. Jsou tedy bez zdravotních rizik a ­zahájí příští týden výuku, doplnila.

Na Karlově univerzitě (UK) studuje okolo 360 čínských občanů. Zástupci školy jsou v ­kontaktu s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy, jejichž aktuálními pokyny se řídí. „Deset osob, které v nedávné době přijely na UK z­Číny, se aktuálně drží mimo komunikaci s dalšími osobami. Nikdo z nich nehlásí žádné příznaky choroby,“ napsal LN mluvčí univerzity Václav Hájek.

Nouzový plán v záloze

Také Vysoká škola ekonomická v­Praze vzdělává téměř sto Číňanů. Zatím ale neví, kolik z nich na zimní prázdniny odcestovalo do Číny. „Na základě požadavku hygienické stanice tento stav mapujeme, následně budeme postupovat podle pokynů uvedené instituce,“ vyjádřila se mluvčí VŠE Martina Mlynářová.

Na jarní semestr brněnské Masarykovy univerzity (MU), který začne v druhé polovině února, mělo z Číny přijet 24 studentů.

„Postup konzultujeme s Krajskou hygienickou stanicí Brno a­ Klinikou infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno. Se studenty jsme v individuálním kontaktu,“ říká mluvčí MU Tereza Fojtová. Někteří již údajně vědí, že nedostanou víza.

Univerzita na základě konzultací s hygienou a ve spolupráci s kolejemi i klinikou infekčních chorob připravila postup pro řešení případných problémů. Na kolejích jsou podle Fojtové schopni poskytnout pokoje, kde by byli umístěni ti, kteří mají zdravotní potíže a podezření na nákazu. Domluven je i­ nouzový postup: izolace pacienta a jeho převoz do nemocnice.

V Číně jsou podle Fojtové ještě čtyři čeští studenti, které univerzita vyzvala k návratu.