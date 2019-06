Transparency hrozí Babišovi žalobou, žádá omluvu za jeho slova o zkorumpované organizaci

PRAHA Organizace Transparency International (TI) zaslala předžalobní výzvu premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Předseda vlády by se měl podle TI omluvit za to, že organizaci opakovaně veřejně označil za zkorumpovanou.

Pokud se chce soudnímu řízení vyhnout, měl by Babiš do týdne na adresu TI zaslat dopis, ve kterém se za „nepravdivé osočení“ omluví. Informoval o tom server Aktuálně.cz a sama organizace to v pondělí potvrdila v tiskové zprávě.

„Během posledního roku jste opakovaně a často označil mého klienta za zkorumpovaného, a to různými způsoby,“ vyčítá Babišovi advokát TI Pavel Uhl. „Můj klient je právnická osoba, která je součástí mezinárodní sítě podobných neziskových organizací, které bojují za transparentnost a s korupcí. U odborné i širší veřejnosti pak požívá značnou kredibilitu právě za svou důkladnost a nestrannost. Myšlenku, že by můj klient byl zkorumpovaný, jednoznačně odmítá,“ dodal.



Organizace v předžalobní výzvě dodává, že Babišova slova znamenají závažný zásah do její pověsti. „Protože jej činíte opakovaně a způsobem, který s tímto vaším postojem seznamuje značnou část veřejnosti,“ stojí ve výzvě. Babiš by tak měl do sedmi dnů zaslat TI dopis, ve kterém se omluví za „nepravdivé osočení“. Obdobný dopis adresuje i úřadu vlády, který by se měl podle představ TI omluvit za Babiše jménem republiky. Babiš by se měl také dalších urážek zdržet.

Transparency International dlouhodobě upozorňuje například na Babišův střet tran zájmů, kterým se zabývá Evropská komise a na podnět TI také Městský úřad v Černošicích. Ten v lednu Babišovi za přestupek v podobě střetu zájmů uložil pokutu. Babiš se odvolal, případem se tak zabývali krajští úředníci. Ti koncem března rozhodnutí černošické radnice zrušili a věc vrátili k novému projednání.