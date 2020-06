Bude krádež trestným činem až od deseti tisíc korun? Peníze mají jinou hodnotu, říkají zákonodárci

Praha/Brno Senátoři budou během prázdnin rozhodovat o navýšení minimální škody, jejíž způsobení už bude trestné. Od roku 2002 je stíhána až škoda dosahující alespoň pěti tisíc korun, do této hranice jde o přestupek. Poslanci předminulý týden schválili novelu trestního zákoníku, která ji zvyšuje na deset tisíc.

V praxi jde třeba o krádež volně stojícího jízdního kola. Na dvojnásobek by měly vzrůst i ostatní typy škod v trestním právu. Nejvyšší možnou škodou (velkého rozsahu) by propříště neměla být ta dosahující pěti milionů, nýbrž až škoda desetimilionová.



Zvýšení trestně postihovaných škod odůvodnili poslanci změnami, jimiž společnost i ekonomika prošly. Nynějších pět tisíc nemá zdaleka stejnou hodnotu jako v lednu 2002, kdy se staly hranicí, od níž jde již o škodu posuzovanou jako trestný čin, a nikoli jako přestupek proti majetku.

„V tomto mezidobí došlo k významnému nárůstu inflace o cca 39 procent, aniž tento fakt měl jakýkoli dopad na výši škody v trestním právu. To vede ke skrytému a velmi citelnému zostřování trestní represe, a tedy k faktické kriminalizaci jednání, jež dříve parametry trestných činů rozhodně neměla,“ napsali zákonodárci napříč stranami do důvodové zprávy k poslaneckému návrhu zákona, který ve sněmovně ležel od loňského dubna. Předminulý týden ho „zkopírovali“ do vládní novely trestního zákoníku, čímž přijetí nárůstu hranice pro škody v trestním právu urychlili.

Šéf žalobců souhlasí

To, že hodnota peněz je dnes jiná než v roce 2002, odkdy se škoda v částce pěti tisíc korun trestá, říká v rozhovoru pro Lidovky.cz i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

„Měli bychom se zbavit dojmu, že potrestán je vždy jen ten, kdo je ve vězení. Trest může mít různou podobu. A zejména v současné době a zvlášť některé pachatele zasáhne peněžitý trest podstatně více, než když si jdou někam na chvíli sednout,“ říká.

„To, že sám souhlasím, že se tyto hranice měly zvednout, je věc druhá. Jako nejvyšší státní zástupce se musím řídit platným pozitivním právem. Budeme-li říkat, že pět tisíc korun je pro hranici škody v trestním právu málo, tak já nejsem ten, kdo to bude obcházet výkladem a říkat, že v Praze je vyšší životní úroveň, tak tam budeme škodu stíhat až od osmi tisíc korun a v Brně třeba jen o maličko méně, dejme tomu od sedmi tisíc,“ dodává Pavel Zeman.

Co je trestné, říká parlament

Naráží tím na skutečnost, že vyškrtnout z trestního zákoníku pětitisícovou hranici, od které již jde o trestně postižitelnou škodu, odmítl koncem května Ústavní soud (ÚS). V případu šlo o krádež zboží v hodnotě jen lehce nad touto hranicí (7525,60 Kč).

Podle ústavních soudců určuje, od jaké výše bude škoda trestná, výlučně parlament. Místopředseda ÚS Jaroslav Fenyk ve svém disentu upřesnil, že od trestního postihu škody nelze upustit ani při její spodní hranici, jestliže ji „jako trestnou jednoznačně a nezpochybnitelně stanovil zákonodárce“. Podle ústavních soudců Kateřiny Šimáčkové a Pavla Šámala by dnešní výše škody v trestním právu mohla být shledána protiústavní v případě hyperinflace.

Odborníci změnu vítají

„Úprava reflektuje posun v názoru na míru společenské škodlivosti trestného činu v závislosti na výši způsobené škody. Proto s ní souhlasím,“ uvedl ke zdvojnásobení škod v trestním právu pro Lidovky.cz advokát a prezident Unie obhájců Tomáš Sokol.

„Tato částka se dlouho nezměnila, což byla chyba. Přitom odlišuje trestné činy od korespondujících přestupků u majetkových deliktů. Problémem této úpravy však bude, že se budou bouřit obce. Dříve totiž, když existovaly okresy, měl okresní úřad na řešení přestupků profesionální aparát. A kde jsou dnes okresy a kde je tento profesionální aparát?“ ptá se vedoucí katedry trestního práva PF UK Jiří Jelínek.

„Lze předpokládat, že dojde k nárůstu počtu oznamovaných majetkových přestupků. Soudím, že jejich projednávání budou správní orgány zvládat v aktuálním obsazení. Více se uvidí až poté, co bude novela prakticky uplatňována,“ říká k tomu primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS).