Trh ovládla silnější marihuana, Češi ji podceňují. Při vysoké konzumaci hrozí záchvaty paniky a horečka

Praha Až třetina Čechů v životě okusí, jaké to je, potáhnout si z jointa. Málem patří k bontonu mít takovou historku ze studií pro vnoučata. Podle odborníků Češi marihuanu podceňují a nebojí se s ní experimentovat. THC (psychoaktivní látka obsažená v konopí – pozn. red.) v krvi ale může vyústit v hospitalizaci: je to dokonce čtvrtá nejčastější nelegální látka, po jejímž požití lidé v Česku končí v nemocnici. Ročně jde o stovky případů. Loni muselo být po užití konopných látek hospitalizováno 312 lidí.

„Jde o pacienty urgentně přijaté v akutním zdravotním stavu na lůžkové oddělení,“ řekl serveru Lidovky.cz ředitel Národní protidrogové centrály Jakub Frydrych.

Uvedené číslo je jen špičkou ledovce. Urgentním příjmem užívání marihuany končí, až když člověk zkolabuje a veze ho sanitka. „Lidé marihuanu rádi bagatelizují, ale vysoká konzumace THC má opravdu vážné dopady na zdraví jedince,“ upozorňuje Frydrych. Na prvním místě v počtu příběhů, které končí sanitkou, je pervitin.

Podceňování marihuany může plynout i z toho, že před lety mívala nižší obsah účinné látky THC. Trh se však proměnil, odrůdy jsou čím dál silnější a přibývá také syntetické marihuany s mnohonásobně plnějším THC, než má její přírodní sestra. Loni se na zmíněný trend zaměřili britští kriminalisté: zatímco v roce 2005 představovala „slabá tráva“ 43 procent trhu, o jedenáct let později to bylo už jen šest. V Česku je skladba obdobná.

Nezkušený uživatel silnou odrůdu od slabé nerozezná, neodhadne dávkování. Vysoký příjem THC ústí v záchvaty paniky, horečku a psychotické stavy, například v pocit, že srdce vynechává.

Marihuana je nejčastěji užívanou nelegální drogou v Česku a její obliba neopadá – desetina lidí z třetiny, kteří si ji někdy dali, si zapálila jointa v posledním roce. Policisté a celníci přitom loni zadrželi téměř tunu konopí ve 1410 případech. „Myslím, že zachytíme maximálně 10 procent drogového trhu v Česku,“ doplnil David Sekera z pražského protidrogového oddělení.

„Největší koncentrace drog je tradičně v Praze a v Ústeckém kraji, kde je také nejvíce problémových uživatelů,“ uvedl pro Lidovky.cz vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík. On i Sekera sdílejí názor, že nebezpečí užívání marihuany se v Česku podceňuje.

Problém s jejími silnějšími odrůdami vnímá i policejní chemik Martin Halamek. „Lidé si přes internet kupují kvalitní semena z Holandska. Většina pěstitelů už to dělá v budovách, kde mají svítilny a špičková hnojiva. Kvůli tomu rostou procenta THC, tedy aktivní látky v kytkách. On si někdo řekne, že má jen pět gramů marihuany, ale to je zelená hmota, která může mít 0,3 procenta THC, ale také 30 procent,“ řekl pro iDnes.

Konopný trh v Česku navíc patří k těm robustnějším. Policejní reporty hovoří o vietnamských organizovaných ganzích, které z českých pěstíren řídí byznys do ciziny.

Gangy vietnamské provenience se tu v posledních letech zároveň přeorientovávají z pěstování konopí na výrobu pervitinu – je dražší, zisk generuje rychleji. Ale třebaže i pervitin je mezi uživateli v ČR rozšířený, nedosahuje obliby marihuany, nemá její cenovou dostupnost a pro „laického“ zájemce o drogový experiment je i náročnější ho sehnat. Navíc po Vietnamcích díra na trhu nezůstala: nahradily je skupiny ze Srbska.

Pěstírna konopí.

Závisláci mezi dětmi

Z loňského průzkumu mezi doktory vyplývá, že v Česku je kolem 90 tisíc problémových uživatelů konopí. Až 20 tisíc z nich spadá pod praktické lékaře pro děti a dorost. Právě marihuana je nejčastějším důvodem, proč dětští klienti vyhledávají adiktologa.

Celkově jde o druhou nejrozšířenější zakázanou drogu, kvůli které lidé vyhledávají odbornou pomoc. Podle Národního registru léčby uživatelů drog jich loni bylo 1827; na prvním místě opět pervitin.

Závislí na THC zpravidla vyhledají pomoc, protože začnou mít vedle zdravotních obtíží i sociální problémy. „Obvykle přistoupí na léčbu kvůli tlaku okolí,“ uvedl Frydrych s tím, že nejčastěji je to rodina či partneři. Dvě třetiny klientů adiktologických služeb tvoří muži a taky jsou to oni, kdo marihuanu zkusí častěji.



Samostatnou kapitolu tvoří psychiatrická oddělení. Dlouhodobě je tam patrný nárůst případů spojených s kombinací drog, a to pervitinu s konopím. Loni bylo těch, co látky míchají, na psychiatrii více než tři tisíce. Samotné konopí tam dostalo tři sta pacientů.

Národní registr pokrývá jen část těch, kteří si už sami s drogou neporadí. Řada konzumentů se stahuje do nízkoprahových center, ale to bývají nejčastěji uživatelé těch tvrdších, pervitinu především.

Mezi prvními třemi nealkoholovými látkami, jejichž zneužití končí nejčastěji na akutním příjmu, vede zmíněný pervitin neboli metamfetamin. Podle nejnovější výroční zprávy o stavu drog v ČR kvůli němu bylo loni hospitalizováno celkem 1251 pacientů.

Sedativa a hypnotika přivedla na urgentní příjem téměř čtyři sta Čechů a opioidy, mezi něž se řadí zejména heroin či morfium, 338 pacientů.