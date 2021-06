Česko čeká Mordor. V neděli večer mají dorazit silné bouřky s bičujícím deštěm a kroupami

Praha Od nedělního večera mohou do Čech dorazit silné bouřky, které bude provázat nárazový vítr, kroupy a přívalové srážky. Výstraha meteorologů platí pro české kraje zatím do pondělního rána. Vyplývá to i informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Česko o víkendu sevřou tropy. V neděli mohou teploty vyšplhat nad 35 stupňů Víkend a na části území i pondělí budou provázet tropické teploty, většinou kolem 31 stupňů Celsia, někde může ale teploměr překročit 34 stupňů. Kvůli pokračujícímu horkému a suchému počasí dál platí varování meteorologů před nebezpečím vzniku a šíření požárů.

Jak bude další dny? Podívejte se na aktuální předpověď počasí. V neděli pozdě odpoledne, večer a v noci na pondělí očekávají meteorologové v Čechách - s výjimkou východních - silné bouřky s nárazy větru kolem 70 kilometrů v hodině, kroupami a přívalovými srážkami, při nichž může napršet asi 30 milimetrů vody. „Silné bouřky se mohou ojediněle vyskytovat i v dalších dnech,“ dodali meteorologové. Lokální přívalový déšť může ojediněle rozvodnit malé toky, zatopit podchody, podjezdy či sklepy. Nárazy větru mohou lámat větve stromů, upozornili meteorologové. Nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky. Při řízení vozidla v bouřce je vhodné snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Teploty nad tropickou třicítkou se v Česku pohybují třetí den po sobě, vydržet mají na východě země až do pondělí. Pak se má v celé republice ochladit a pršet.