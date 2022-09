Otevřel se tunel Blanka. Pak už nic, říká kandidát na pražského primátora Bohuslav Svoboda

Lidovky.cz: Už jste avizoval, že v případě zvolení primátorem Prahy zůstanete poslancem. Víte, zda si za stejných okolností ponecháte post šéfa poslaneckého zdravotnického výboru? Říkal jste, že se rozhodnete do konce léta.

Řekl jsem, že v případě, že budu pověřen vedením tohoto města, zvážím všechny plusy a minusy, které poslanecký mandát představuje. Počítám každopádně s tím, že moje milovaná medicína bude muset jít někam do pozadí. Tyhle věci se totiž dají stíhat jen tak, že máte naprostou jasnou časovou představu. Takže v případě, že stanu v čele Prahy, nebudu šéfem zdravotnického výboru.

Lidovky.cz: Na pozici přednosty Gynekologické kliniky 3. LF UK a ÚVN zůstanete?

Nebudu ani přednostou kliniky.

Lidovky.cz: Vyjadřujete se kriticky na adresu současného pražského primátora Zdeňka Hřiba. Podle vás se stará jen o PR, věnuje příliš mnoho času zahraniční politice a chybí mu vize. S jakou vizí byste se chtěl do čela hlavního města vrátit vy?

Myslím, že základní vize spočívá v tom, že je nutné udělat z těch velkých témat dvě zásadní věci. V nějaké podobě řešit dopravu včetně dopravy v klidu – tedy parkování, a řešit bytovou otázku Prahy. Jde o dvě věci, které se vůbec nepohnuly. Na Městském okruhu nemáme nic nového, metro máme sice naplánované, ale ještě se ani neškráblo a už se hádají o to, kdo bude stavět okolo domy. A co se týče bydlení, je to samozřejmě problém, který je obrovský především při těch současných cenách. Jsou to částky, které jsou pro mladé lidi víceméně neakceptovatelné. Když nedokážeme, aby v Praze zůstávali mladí lidé – ať už ti, kteří tady studují nebo se tu narodili a chtějí tu pracovat, tak Praha bude mít stejný problém jako s tou technickou stránkou věci. Tedy že se nerozvíjí. Hrozí, že budou chybět lidé mladí a schopní posouvat město dále do nějakých vizí.

Bohuslav Svoboda Narodil se v roce v 1944.

Vzděláním je lékař se specializací v oboru gynekologie a porodnictví .

. Do ODS vstoupil v roce 2010. Od stejného roku až do května 2013 byl pražským primátorem . V 90. letech byl prezidentem České lékařské komory a mezi lety 2002–2009 děkanem 3. lékařské fakulty UK v Praze.

Lidovky.cz: Z jakých důvodů vám nevyhovuje současná vize vedení Prahy?

Hlavně proto, že je pořád jen vizí. Jestliže máme nějakou představu, kterou to půjde, a nic se neděje, tak to je prostě špatně. Já chápu a rozumím tomu, že – to, co se týká Městského okruhu – je problém, protože někudy ten okruh musí vést. Všichni jsou toho názoru, že je třeba, aby někudy vedl, ale ne přes ně. Je potřeba myšlenku toho okruhu natolik zpopularizovat a prosadit, aby se skutečně podařilo začít stavět. A to co nejdříve, protože když si to vezmeme, tak od toho okamžiku, kdy jsme dokončili stavbu tunelu Blanka a tehdejší primátorka Adriana Krnáčová ho slavnostně mohla otevřít, tak od té doby se v tomto ohledu nic neodehrálo. Dnes máme dopravu zhruba úplně stejnou, jaká byla před těmi zhruba deseti lety, když jsme byli na magistrátu my. Co se týká hromadné dopravy, tak teď tedy máme definované nové metro, ale už jsou kolem toho spory, jak to bude s majetkovou účastí, kdo bude okolo stavět, a předpokládaná cena se zvýšila o více než polovinu. Je tam celá řada problémů, a to se ještě nekoplo. Dokud se nekopne, tak se nestaví.

Lidovky.cz: Dříve jste řekl, že dostavba Pražského okruhu má u vás přednost před dostavbou linek metra. Proč přesně?

Nová linka pražského metra je nesmírně důležitá proto, že celá ta oblast na jihu města bude mít konečně nějakou drenáž, která je doveze včas a rychle do Prahy. Týká se to jednoho úseku. Okruh se týká absolutně všech. Pokud nebude okruh Prahy, tak kromě jiného skrz ni budou projíždět nejrůznější auta a ta zátěž města bude stále trvat a zvyšovat se. Ono tak úplně nejde jen o exhalace, ale i o nejrůznější otřesy, které pro tu centrální část nejsou dobré. Ty domy na to prostě nejsou stavěny. Zátěž zásadních částí, jako je Praha 1, Praha 2 a Praha 4, je tak vysoká, že to skutečně ohrožuje město. Vyřešení dostavby okruhu tak bude znamenat, že se uleví celému městu, nejen jedné čtvrti, která může rychleji dojet do práce.

Lidovky.cz: Dramaticky rostou i ceny stavebních materiálů, tím pádem mimo jiné i náklady v případě stavby linky D. Pokud pro vás není hromadná doprava prioritou, dovedete si představit, že byste její stavbu pozastavil? Praha už jednou zažila přerušení prací na tunelu Blanka.

Jsem přesvědčen, že to nehrozí, protože některé věci už máme zanalyzované a spočítané i s experty na dopravní situace.

Lidovky.cz: Provoz pražského dopravního podniku se bude nadále prodražovat, a to nejen kvůli rostoucím cenám energií. Město proto jeho náklady z velké části kryje. Do jaké míry to podle vás bude únosné?

To je velmi složitá otázka, nicméně s dopravním podnikem mám bohaté zkušenosti. Když jsem v roce 2010 začal primátorovat, tak to byla zakletá skříň, ze které vytékaly peníze jen ne do města, ale všude jinde. Je ale třeba říci, že funkce dopravního podniku je fantastická – když se podíváme na podíl přepravených obyvatel, je nejvyšší v Evropě a nemá konkurenci. Ekonomika toho podniku je zatížena právě tím, že tam jsou nejrůznější složité penězovody, které ho narušují. To vše je potřeba v nějaké podobě rozkrýt.

Lidovky.cz: Klíčem je tedy podle vás personální obměna?

Rozhodně. A do určité míry i funkční obměna některých věcí – kdysi se hodně diskutovalo, jak mají být zajištěny opravy systémů a tak dále. Je potřeba se podívat i na řadu technických věcí. Primárně jsou tohle ale všechno věci, které by měl vidět a řešit management podniku. Ten by měl mít tušení o tom, kam ty peníze tečou. Ne, že bude řešení, aby město dalo více peněz.

Lidovky.cz: Městská kasa má finanční rezervy, které je možné použít na investice. Jak byste s nimi naložil?

Všechny prostředky, které tam dnes jsou, nebyly použity vůbec, nebo byly použity špatně. Když se podíváte, co se zainvestovalo, tak je to zero. Aby se město posunulo, musí se investovat. Bez toho to není možné.

Především je třeba pojmenovat oblasti, které investice vyžadují. Můžeme si říct, že je to výstavba bytů, oblast investic právě do okruhu jako takového. A samozřejmě tu také máme investice do toho, abychom mohli – a měli – mít další energetický uzel, abychom se byli schopni bránit eventuálnímu blackoutu. To je jen několik takových témat.