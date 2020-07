‚U moře se nudím, takže radši Chrudim.‘ Podívejte se, jak se lidé baví na účet kampaně Českých drah

České dráhy loni spustily aplikaci Vlakem na výlet a letos ji doprovodily mohutnou reklamní kampaní. Billboardy s veršovánky lákající Čechy na domácí dovolenkové destinace zaplavily česká nádraží. Nepříliš zdařilé rýmovačky dávající do kontrastu zahraniční turistické cíle s těmi českými vyvolaly reakce pasažérů. Internet zaplnily parodující verše, vybrali jsme pro vás ty nejlepší.

S ohledem na krkolomnost veršů typu „Místo Bora Bora, zlákala mě Kutná Hora“ a „Místo túry na Korsice, prochodím Otrokovice“ není divu, že sociální sítě zaplavily všemožné parodie, ve kterých jsou Češi rozhodně dobří.



Nejčastěji lidé vtipkují na téma moře, případně covid. „U moře se nudím, takže radši Chrudim“, veršuje jeden z diskutérů. Další z nich svérázně propaguje město Tábor: „Na co trpět u moře? Můžeš umřít v Táboře.“ Pozvánce do Plzně nechybí odkaz na pivo. „Všude jinde pivo przní, okus sobě žejdlík v Plzni“. Do Chomutova zase místní rodačka láká na ikonická Kamenčák. „Máme se tu přímo snově, na Kamenčáku v Chomutově“. Na nejlepší tweety se podívejte v galerii:



Lidovou tvořivost odšpuntovala na Twitteru moderátorka CNN Prima News Marie Bastlová se sdělením, že se jí kampaň líbí a sbírá pro její tvůrce nové podněty. Sama jeden z vtipných příměrů vymyslela. „Než v Thajsku tsunami, lepší léto v Příbrami,“ veršovala Bastlová. Pod jejím příspěvkem se hned objevilo vlákno čítající stovky slovních hříček na téma turismu po českých pamětihodnostech.



Poněkud sarkastický komentář přidal poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek, který neváhal tweetovat na klasické téma tchyně. „Chceš se zbavit svojí tchyně? Vem ji s sebou do Bechyně. V Bechyni Ti tchyně zmizí snáze, nežli v zemi cizí,“ sdílel Kalousek. Iniciátorka této výzvy, Marie Bastlová, ohodnotila tento tweet jako nejzdařilejší, což Petr Honzejk okomentoval verši „Pohrdala Rakouskem, šla za Mirkem Kalouskem“.







Básnické střevo v sobě objevila také Jana Maláčová. Ministryně práce a sociálních věcí veršovala na téma filmového průmyslu ve Spojených státech.



Podle Českých drah jsou ohlasy cestujících pozitivní. „Na kampaň podporující regionální destinace v ČR a jejich spojení vlakem máme velmi pozitivní ohlasy, zákazníkům přijde originální a vtipná, veze se na vlně zájmu o cestování v České republice v pokoronavirové době,“ reagovala pro Lidovky.cz mluvčí státního dopravce Vanda Rajnochová.



Podle ní kampaň potrvá až do konce prázdnin. Destinace byly vybírány na základě konkrétních obchodních potřeb Českých drah. „Chceme podpořit nejen návrat lidí do vlaků, ale rovněž ekonomiku v regionech i v celé naší zemi,“ dodala



Reklamní kampaň je kreativním návrhem agentury Havas, se kterou České dráhy spolupracují od roku 2019.