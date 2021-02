Učitelé se zřejmě od března budou moci očkovat proti covidu, oznámil ministr Plaga

PRAHA Učitelé by se podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) mohli od března přednostně očkovat proti covidu-19. Použít by se pro ně podle něj mohla vakcína od společnosti AstraZeneca nebo jiná schválená Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). Informovala o tom mluvčí ministra Aneta Lednová. Podle serveru SeznamZprávy se má registrace k očkování učitelů spustit 1. března, tedy v den, na který se plánuje návrat části středoškoláků do lavic a začátek testování na covid-19 ve školách.

„Vše směřuje k tomu, aby od března probíhalo očkování pedagogů s důrazem na skupinu zaměstnanců mateřských a speciálních škol. Za vhodné považuji veškeré vakcíny schválené Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA), tedy i vakcínu AstraZeneca,“ uvedl ve středu Plaga. Prioritizaci při očkování zaměstanců škol potvrdila i mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. „Detaily se v této chvíli finalizují,“ dodala.

Plaga chce změny v očkovací strategii. Přednostně by měli vakcínu dostat i učitelé z mateřských škol Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) tento týden uvedl, že do konce března by měli být proočkováni všichni senioři nad 80 let a část o něco mladší populace. Od 1. března se budou moci k očkování proti covidu-19 hlásit přes rezervační systém na webu lidé starší 70 let. První dávkou bude moci být v březnu očkováno 500 000 lidí. Podle harmonogramu dodávek vydaného na začátku ledna mělo být k dispozici 900 000 dávek vakcíny. Asi 400 000 měla dodat firma AstraZeneca, stejnou část Pfizer/BioNTech a asi 80 000 firma Moderna. Podle informací serveru SeznamZprávy se o dobrovolném očkování učitelů rozhodlo ve středu na Ústředním krizovém štábu. Termín otevření jejich registrací od 1. března potvrdil serveru hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) a Vladimír Dzurilla, který je vládním zmocněncem pro IT a spolupodílí se na provozu registračního systému. Podle předsedy Asociace krajů Martina Kuby (ODS) by se s očkováním mělo začít od nejstarších učitelů, uvedl server.

O přednostním očkování učitelů diskutovala už v pondělí rada vlády pro zdravotní rizika. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) potom řekl, že ministerstvo zdravotnictví má připravit návrh dalšího postupu. Podobně jako Plaga uvedl, že využít by se mohla vakcína AstraZeneca, která nevyžaduje tak náročné podmínky pro skladování jako očkovací látky od firem Pfizer/BioNTech a Moderna.

Přednostní očkování učitelů podpořil ve středu i sněmovní školský výbor. Jako první by podle něj měli vakcínu dostat vyučující žáků, kteří se mají v březnu postupně vracet do škol. Návrat se má týkat nejdřív závěrečných ročníků středních škol, pak praktické výuky středoškoláků a devátých tříd základních škol. Ve strategii očkování zařadila vláda většinu pedagogických i nepedagogických pracovníků škol v lednu do přednostní skupiny 1B, tedy hned po lidech s nejvyšší prioritou, jako jsou zdravotníci a nejstarší lidé. Podle sněmovního školského výboru by se k ostatním pedagogům měli zařadit navíc i pracovníci základních uměleckých škol a školských poraden.