Na Liberecku uhynuly tisíce pstruhů a lipanů, policie hledá viníka

Až tři a půl tisíce uhynulých ryb musela narychlo svolaná parta dobrovolníků vybrat v neděli z říčky Mohelky a z Jeřmanického potoka. S podběráky, kýbly a pytli chodili vodou a ručně vybírali mrtvé pstruhy, lipany a vranky.

„V sobotu odpoledne se jeden z členů naší místní organizace vrátil z dovolené a šel se rovnou podívat na zahradu, odkud má výhled na řeku Mohelku. Tam zjistil, že je něco špatně. Byla tam hromada mrtvých ryb,“ popsal Aleš Böhm, hospodář místní organizace Českého rybářského svazu (ČRS) v Hodkovicích nad Mohelkou, který okamžitě kontaktoval policii, hasiče a Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP). Ti odebírali vzorky a snažili se stanovit, jaký úsek je zasažený.

„Zjišťovalo se, kde to teoreticky mohlo začít, i případný viník. Ale na to je ještě brzy,“ dodal Böhm.

Mluvčí ČIŽP Jiří Ovečka potvrdil, že inspektoři dosud nezjistili, kde přesně ke znečištění došlo. Ryby podle něj pravděpodobně uhynuly kvůli jednorázovému znečištění. „Opticky v toku nebyla vidět pěna, skvrny či zákal, ani nebyl zjištěn žádný nepatřičný pachový vjem,“ shrnul Ovečka.

ČIŽP odebrala vzorky z toku i pod výústí z čistírny odpadních vod (ČOV) Jeřmanice a policie zajistila vzorky uhynulých ryb i vzorky z kanalizací a šachet, odkud se znečištění případně mohlo dostat do ČOV.

„Ty budou předány laboratoři k vyhodnocení. Inspekce samozřejmě provede na místě další šetření a následně podle výsledků rozborů vytipuje možné zdroje znečištění, kde provede kontrolu. Časově se nedá přesně nic určit, záleží na dalším vývoji a rozboru odebraných vzorků,“ konstatoval Ovečka.

Příčinu znečištění hledali dlouhé hodiny

Sobotní vyšetřování v terénu trvalo až do pozdních večerních hodin, zasažený úsek má kolem pěti kilometrů. „Prověřovali jsme každou možnost. Šli jsme vodou po vlastní ose a hledali, co by kde mohlo být. Trvalo to dlouho,“ přiblížil Böhm. Do Hodkovic nad Mohelkou byly povolané jednotky hasičského záchranného sboru z Liberce, Hodkovic i Jablonce nad Nisou.

„Zasahovalo se také v Tovární ulici v Rychnově u Jablonce nad Nisou a podél toku řeky Mohelky,“ přiblížila zastupující mluvčí hasičů Libereckého kraje Jaroslava Benešová. Hasiči zde provedli průzkum spektrometrem, žádné nebezpečné látky ani uhynulé ryby na místě zásahu nenalezli. Dotčený je Jeřmanický potok od ČOV v Jeřmanicích až po říčku Mohelku a město Hodkovice.

„Zatím nevíme, o jakou látku se jedná, čekáme na výsledky rozborů. Je možné, že šlo o jednorázový únik z průmyslového areálu, který je na čističku odpadních vod napojený. Věc prošetřuje kriminální policie,“ oznámil Jan Skalský, mluvčí Severočeského územního svazu ČRS.

Mrtvé ryby museli rychle vysbírat

Počet uhynulých ryb, jejichž sběr mohl začít až v neděli, se podle Böhma dá odhadnout jen teoreticky.

„Je to v řádech tisíců, zhruba tři až tři a půl tisíce kusů. Nedalo se to počítat, museli jsme je rychle vysbírat a některé ryby vzala voda,“ vzpomínal. S podobnou situací se nevyrovnávali poprvé. „Stalo se nám to už mnohokrát, nikdy se nenašel viník,“ upozornil. Poslední fází bylo uskladnění uhynulých ryb a jejich následný převoz do kafilerie.

Škodu nedovede Böhm v tuto chvíli vyčíslit. Mezi rybami převažovali pstruzi, byli tam ale i lipani podhorní, vranky obecné a další druhy. Jejich navrácení do vodního toku bude trvat několik let.

„Vysazujeme tam původní formu pstruha potočního, který je považovaný za nedostatkové zboží. Je těžké ho sehnat a vypěstovat v takové míře, aby se to dalo během chvilky zase do pořádku,“ svěřil Böhm. „Určitě tam bude nějaká tabulková škoda, ale ta absolutně nepokryje a nenahradí všechno kolem – několikaletou práci lidí a starání se o ty ryby, ať už v chovném potoce nebo při vysazování do sportovních revírů,“ uzavřel.

Pachateli hrozí vězení i zákaz činnosti

Policie případ prověřuje pro přečin poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti, nyní čeká na výsledky z laboratoře, které by podle Vojtěcha Robovského, mluvčího krajské policie, mohly být známy do několika týdnů.

„Žádné detaily k tomuto případu nebudeme zveřejňovat. Probíhají tam standardní úkony trestního řízení, které jsou ze zákona neveřejné. Jakmile to bude možné, informace zveřejníme v zákonných mezích,“ doplnil Robovský.

Případnému pachateli podle něj hrozí trest odnětí svobody až na půl roku nebo zákaz činnosti.