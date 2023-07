Konec dlouhého pobytu zdarma. Uprchlíci z Ukrajiny si těžko hledají ubytování, Česko se chystá na velké přesuny

Každý týden do Česka dorazí zhruba 2500 uprchlíků z Ukrajiny. Zatímco dříve měli nárok na humanitární ubytování v ubytovnách zdarma na neomezenou dobu, od 1. července je to jen na 150 dní. Bezplatné ubytování mohou poté dál využívat pouze takzvané zranitelné osoby. Řada Ukrajinců, kterým tato možnost skončila, se už proto vrátila do válkou zmítané země. Další žijí v nejistotě, zda budou mít na zaplacení nájmu. Odborníci upozorňují, že dostupného bydlení i nouzového ubytování je málo.

Ukrajinci v Česku 2500 uprchlíků z Ukrajiny dorazí každý týden do Česka Více než 75 procent běženců doufá, že se v budoucnu vrátí domů 15 procent z nich to plánuje udělat navzdory válce v příštích třech měsících 18 procent uprchlíků je ohledně návratu nerozhodnutých 6 procent běženců návrat neplánuje

„Výrazně se snížila dostupnost bydlení až u 50 tisíc držitelů dočasné ochrany. Někteří to vyřešili odcestováním zpět na Ukrajinu. Většina z nich byli zřejmě potřební uprchlíci, pro něž Česko přestalo být útočištěm před válkou. Očekávám, že bude přibývat těch, kteří se dostanou do nouze a nebudou mít kde bydlet,“ popsal pro Lidovky.cz ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček.

V Nuslích otevřeli ubytovnu

Nárok na bezplatné humanitární ubytování budou mít po vypršení 150 dní už jen takzvané zranitelné osoby, tedy děti, těhotné ženy, matky dětí do 6 let, senioři, handicapovaní a studenti. Ostatní si budou muset najít jiné bydlení. To ale může být podle ombudsmana Stanislava Křečka složité. „Mnozí příchozí, přestože se snaží, si nejsou schopni vydělat dost na zaplacení základních potřeb. Podle posledních průzkumů totiž většina příchozích pracovala za méně než 150 korun na hodinu,“ řekl Křeček a upozornil, že v Česku není dostatek volných bytů. A bydlení, včetně toho na ubytovnách, je nákladné.

Výzkum Mezinárodní organizace pro migraci upozornil, že uprchlíci čelí také opakovanému odmítání ze strany majitelů nemovitostí. Důvody souvisejí s nedůvěrou vůči občanům Ukrajiny i preferencemi dlouhodobých nájmů, které nejsou v případě držitelů dočasné ochrany jistotou.

1 116 154 cizinců s legálním pobytem na více než 90 dní žije v Česku 473 216 Ukrajinců získalo v Česku do dokonce loňského roku dočasnou ochranu 433 451 Ukrajinců s dočasnou ochranou tu žilo k 31. prosinci 793 290 cizinců pracuje v Česku 269 911 z toho je Ukrajinců 111 693 cizinců v Česku podniká

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR, UNHCR, STEM

Podle mluvčí ministerstva vnitra Hany Malé byli uprchlíci o změnách informováni dopředu. „Probíhala informační kampaň a cílené oslovování cizinců v zařízeních bezplatného státního ubytování,“ řekla Malá.

Šimáček očekává, že se uprchlíci budou stěhovat do velkých měst. Některá jsou na to podle něj připravena, jiná už deklarovala, že budou lidem doporučovat odcestovat jinam, zejména do hlavního města. „Praha má určitou kapacitu pro ubytování navíc, ale v řádu desítek lůžek. To nemusí stačit,“ varoval Šimáček.

Mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman pro Lidovky.cz uvedl, že pro zranitelné osoby včetně jejich rodin má hlavní město kapacit dost. V Nuslích se nově otevřela ubytovna pro přibližně 60 lidí, která bude sloužit k humanitárnímu nouzovému ubytování a dalším službám pro uprchlíky. Na provoz do konce roku město vyčlenilo více než 12 milionů korun.

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková ve spolupráci s ministerstvem školství oslovila i vysoké školy. Ty ale příliš volných kapacit nemají. „Nyní v souvislosti s válkou ubytováváme 50 lidí z Ukrajiny a volné ubytovací kapacity nemáme,“ řekla pro Lidovky.cz mluvčí České zemědělské univerzity v Praze Karla Mráčková.

Univerzita Karlova nyní může na kolejích v Praze ubytovat dvacet uprchlíků. „V objektu našeho Výcvikového střediska Mariánské Lázně můžeme nabídnout zhruba 40 lůžek,“ uvedl pro Lidovky.cz mluvčí univerzity Václav Hájek.

Pokud by do nouzového ubytování začal spadat větší počet lidí, bylo by podle Šimáčkové Laurenčíkové nutné nasmlouvat další poskytovatele. „Je zásadní, aby všichni, kdo se nacházejí v situaci, kdy nemohou hradit životní náklady a náklady na ubytování, požádali o humanitární dávku. Ve zvlášť závažných situacích je též možno žádat o dávku mimořádné pomoci,“ uvedla pro Lidovky.cz.

Byt je potřeba zapsat

10 718 ukrajinských dětí navštěvovalo v uplynulém školním roce mateřské školy 50 849 ukrajinských dětí navštěvovalo základní školy 7062 studentů navštěvovalo střední školy 6224 Ukrajinců studovalo na vysokých školách.

Humanitární dávka nově slouží jako příspěvek na náklady spojené se životními potřebami i bydlením. Zohledňuje veškeré příjmy i případné úspory. Aby uprchlík měl nárok na plnou výši započitatelných nákladů na bydlení, musí bydlet v bytě, který je zapsán v evidenci bytů a smluv. Zapsat lze ale pouze samostatný byt, nesmí se jednat o bydlení ve sdílené domácnosti s vlastníkem či pronajímatelem nebo například ubytovnu. Příspěvek pro solidární domácnost končí úplně.

„S těmito úpravami přicházíme po více než roce od začátku války. Stále zachováváme vstřícnou podporu uprchlíků, zároveň ale stavíme na předpokladu, že se tito lidé postupně zapojují do běžného života a státní podpora může cílit na ty zranitelné,“ zdůvodnil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).