Úmyslné šíření covidu je častější, hrozí za to mnohaleté pobyty ve vězení. Tresty mohou dopadnout i na firmy

Praha S pokračující pandemií klesá ochota lidí podřídit se nejrůznějším omezením. Tento spíše sociologický úkaz se pomalu začíná odrážet také v policejních statistikách. I za neúmyslné šíření covidu-19 však hrozí žalář.

Ze 126 klientů domova pro seniory jich zemřelo 34. A to potom, co do objektu vkročila osoba nakažená koronavirem. „Orgány činné v trestním řízení prověřují trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření z trestného činu šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti,“ upozornil server Lidovky.cz Petr Malý, mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství na jeden z případů, jenž měl fatální následky. V policejních statistikách však podezřelých šiřitelů, kteří neberou ohled na rizika spojená s přenosem viru, přibývá.