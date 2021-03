PŘEHLEDNĚ: Můžu odmítnout určitou vakcínu a jak se registrovat k očkování?

PRAHA Zájemci o vakcinaci proti koronaviru mají dvě možnosti, jak se přihlásit. Vedle očkovacích center se od tohoto týdne mohou nahlásit i ke svému praktickému lékaři. Ti vakcíny dostanou až podle toho, kolik se jim přihlásí lidí. Některé kraje už hlásí, že u nich praktici dodávku očkovacích látek obdrželi. Lidovky.cz proto přinášejí návod, jak se k vakcinaci registrovat.

Kdo se může přihlásit?

Přihlásit se mohou rizikové skupiny, jako jsou lidé starší 70 let, zdravotníci, učitelé a další pracovníci školských zařízení. Přednost při očkování se určuje podle věku, ne podle pořadí registrace. V další fázi se dostane i na všechny ostatní, kteří o injekci s vakcínou budou mít zájem.



Kde se přihlásit?

Lidé si mohou vybrat, jestli si chtějí pro vakcínu dojet do krajského očkovacího centra, nebo ke svému praktickému lékaři. V obou případech se ale musí předem přihlásit.



Jak se přihlásit?

Do očkovacího centra se přihlašuje přes webové stránky registrace.mzcr.cz, což probíhá v několika jednoduchých krocích. K praktikovi stačí zavolat, on své pacienty přihlásí do systému sám. Někteří lékaři budou pacientům volat sami a zjišťovat, jestli mají o vakcínu zájem.

Je možné se přihlásit víckrát?

Člověk se může přihlásit k praktikovi, poté si to rozmyslet a přihlásit se do očkovacího centra. Opačný způsob možný není. Kdo je jednou přihlášený do očkovacího centra, nemůže se už nahlásit k praktikovi.



Jakou vakcínou se očkuje?

V Evropské unii jsou registrovány vakcíny tří značek, a to AstraZeneca, Moderna a Pfizer/BioNTech. Očkovací centra tedy mají všechny tři. Pro praktiky je vyhrazena AstraZeneca.

Lze odmítnout značku vakcíny?

Očkování jako takové je samo o sobě nepovinné. Zároveň když na pacienta vyjde vakcína značky, kterou nechce, může ji odmítnout. Pak ale musí pustit před sebe všechny ostatní a opět „vystát frontu“ v registraci, což je pro něj nevýhodné. V praxi to příliš obvyklé není.

Budou očkovat všichni praktici?

Během pondělí projevily zájem očkovat své pacienty skoro tři čtvrtiny (tedy asi 4000) z celkového počtu 5500 praktických lékařů. Předpokládá se, že se postupně přihlásí i všichni ostatní, pouze to ještě nestihli.



Kolik vakcín budou mít praktici?

Záleží na krajích, které budou kvůli nedostatku vakcín dělit AstraZeneku mezi očkovací centra a praktiky. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky s nimi vstřícně spolupracují například Zlínský, Jihomoravský a Královéhradecký kraj. Zatím ale lékaři nemají čím očkovat, vakcínu dostanou až tehdy, když budou mít v systému zaregistrovaných dost pacientů. Každý praktický lékař bude dostávat po stovce dávek.

Budou mít někteří praktici přednost?

Prioritu dostanou ti, kdo mají registrovaných vícero pacientů, aby se vakcíny stihly spotřebovat před zkažením. Praktici dostanou vždy jednu krabici, ve které je deset ampulí. V každé ampuli je deset dávek. Načatá ampule vydrží v chladu dva dny. Jedna krabice tedy dohromady obsahuje sto dávek.

Kolik lidí stihnou praktici naočkovat?

Jedna jediná lékařská ordinace by při běžném režimu svého provozu mohla stihnout naočkovat deset lidí za den. Přidělených sto dávek vakcíny by tedy mohla vyočkovat během dvou týdnů. Do měsíce by tím pádem mohli praktici podat vakcínu až 800 tisícům lidí.