Rozbíhá se očkování chudých zemí. Zásilky v rámci programu COVAX jsou pro vybraných 92 států zdarma

ŽENEVA/PRAHA V rámci mezinárodního programu COVAX, jehož cílem je zpřístupnit méně rozvinutým zemím očkování proti nemoci covid-19, byly doručeny první vakcíny. Mezi příjemci jsou například Ghana či Kolumbie.

„Je důležité jít příkladem a ukázat, že toto očkování je bezpečné. Aby to viděli všichni občané naší země.“ Těmito slovy uvedl Nana Akufu-Addo, šestasedmdesátiletý prezident Ghany, přímý přenos tamější televize, během kterého hlava státu dostala vakcínu proti koronaviru.



Takové scény byly v minulých týdnech k vidění i v jiných státech světa, obrázky z Ghany přesto vybočují z řady. Západoafrická země se totiž minulý týden stala prvním státem světa, kam dorazila zásilka vakcín v rámci programu COVAX. Ten má zajistit, aby si očkovací látky proti nemoci covid-19 mohly dovolit i chudší státy, které nemají finance na zakoupení vakcín na trhu ani vlastní výrobní a vývojové kapacity.

Do ghanské metropole Akkry dorazilo 600 tisíc dávek vakcíny vyvinuté britsko-švédskou firmou AstraZeneca minulou středu. Zásilka směřovala ke Guinejskému zálivu letecky z Bombaje: šlo totiž o očkovací látky licenčně vyprodukované v indickém závodě Serum Institute of India. Velká část vakcín, které budou v příštích týdnech a měsících distribuovány prostřednictvím programu COVAX, bude vyrobena právě tady – neocenitelnou výhodou je jejich nízká cena (asi 3 dolary, tj. 65 korun za dávku) při dodržení všech standardů.



Jen o několik desítek hodin později dorazily první vakcíny skrze COVAX také do Pobřeží slonoviny, toto pondělí obdržela dodávku Kolumbie. Včera se očkování proti koronaviru dočkalo hned několik zemí Afriky včetně nejlidnatější země kontinentu Nigérie (4 miliony dávek) či Keni. „Získali jsme kulomety, bazuky a tanky do války proti covidu-19,“ řekl na letišti v Nairobi keňský ministr zdravotnictví Mutahi Kagwe.

Vakcinační diplomacie na Balkáně

Vedle 92 zemí, které mohou v rámci programu COVAX obdržet vakcíny zdarma, vyjádřily zájem o dodávky „navíc“ (tj. nad rámec těch, jež si obstarají na komerční bázi samy) i některé další státy. Patří mezi ně i země západního Balkánu (Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Kosovo a Severní Makedonie), které s masovým očkováním dosud vůbec nezačaly.

Z důvodu celosvětového nedostatku vakcín se i program COVAX oproti původním předpokladům potýká s mírným zpožděním dodávek. Toho se v úterý snažil politicky využít srbský prezident Aleksandar Vučić při své návštěvě Bosny a Hercegoviny – přivezl sebou totiž ze Srbska 10 tisíc dávek „indické“ vakcíny AstraZeneca. „Budu šťastný, pokud tím zachráníme životy,“ řekl Vučić na sarajevském letišti.

Je ovšem zjevné, že Bělehradu jde o víc než jen o záchranu životů, a sice o politický vliv v nestabilní sousední zemi. Srbsko si s předstihem zajistilo velký počet očkovacích dávek (především od čínské firmy Sinopharm a Sputnik V z Ruska). Má jich relativní dostatek a může provozovat vakcinační diplomacii. V Bosně a Hercegovině tak Srbové „předběhli“ zpožděnou dodávku skrze program COVAX. V zemi přitom jde o zvlášť citlivou záležitost, neboť asi třetinu populace tvoří bosenští Srbové, z nichž se mnozí netají ambicí se od Bosny a Hercegoviny odtrhnout a připojit se k „velkému Srbsku“.

Zřejmě s cílem odrazit obvinění z nacionalismu Vučić při návštěvě Sarajeva zdůraznil, že deset tisíc darovaných vakcín je určeno pro Federaci Bosny a Hercegoviny (tu část státu, v níž žijí především Chorvati a Muslimové). Menší dávky vakcín Srbsko před několika dny poslalo i do Černé Hory a Severní Makedonie.

Program COVAX je globální iniciativou, kterou spravuje Světová zdravotnická organizace (WHO), Globální aliance pro očkování a imunizaci (GAVI) a koalice pro přípravu proti epidemiím (CEPI). Hlavním cílem akce je, aby se k vakcínám proti covidu-19 včas dostaly i chudší státy. Aktuální plán je dodat 1,3 miliardy vakcín do prioritních 92 států do konce roku 2021 s tím, že na plný výkon by program měl najet v závislosti na výrobních kapacitách farmaceutických firem ve druhém čtvrtletí tohoto roku. Zásilky jsou pro vybraných 92 zemí zdarma.