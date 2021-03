Osmdesátníků ve špitálech ubývá. Důvody jsou různé: očkování, imunita i úmrtí v předchozích vlnách

Praha Ve změti špatných zpráv se vyvrbuje jedna dobrá. Lidí starších osmdesáti let je v nemocnicích méně. Pravděpodobně je za tím i očkování.

Je sice na konci tunelu, ale pořád je to světlo. V některých nemocnicích začali ubývat pacienti starší osmdesáti let. Snižuje se počet nejen těch, u kterých dojde k těžkému průběhu a tedy i nutné hospitalizaci, ale i těch, kteří na nemoc zemřeli. Vliv na úbytek nejstarších pacientů má podle všeho i očkování.



„Pacientů, kterým je osmdesát a více, skutečně ubylo. Těžko zobecnit, čím to je, ale určitě se na tom podílí očkování. Vliv má i to, že část těchto osob zemřela v předchozích vlnách. Významná část onemocnění také prodělala a nyní je imunní,“ sdělila serveru Lidovky.cz tisková mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá. Podle ní se vakcinace u této věkové kategorie projevila zejména u klientů domovů pro seniory, kde je proočkovanost vysoká.

Do úterý obdrželo alespoň jednu dávku vakcíny 197 tisíc lidí starších osmdesáti let. Pětina těchto seniorů už dostala obě injekce. Menší podíl pacientů v nejvyšší věkové kategorii vnímá i ministerstvo zdravotnictví. Ovšem s dodatkem, že na předčasné závěry je ještě brzy. „Pro vyhodnocení těchto dat je třeba důkladnější analýzy a větší časový odstup,“ uvedla mluvčí ministerstva Barbora Peterová.

Na fakt každopádně ukazují i statistiky Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Zatímco v týdnu od druhého do osmého listopadu bylo hospitalizováno na jednotkách intenzivní péče 37 procent pacientů 80+ a těsně před Vánoci až 40 procent, v týdnu od 15. do 21. února už je jich „jen“ 28 procent.

Klesající trend je patrný také u těch, kteří sice museli do nemocnice, nevyžadovali ale intenzivní péči. Snižuje se i podíl nejstarších, kteří na covid 19 zemřeli. Počátkem listopadu podlehlo viru sedmdesát procent lidí starších osmdesáti let. V týdnu od poloviny února to bylo 62 procent.

Počet mladších roste

Úbytek seniorů v nejvyšším věku hlásí i další nemocnice. Ovšem je potřeba to brát s rezervou. To proto, že jiných věkových kategorií přibývá. Tak se to podle mluvčí Dany Lipovské děje v další brněnské fakultní nemocnici, tedy u svaté Anny.

Nově je nejpostiženější skupina v jiných věkových kategoriích i ve Fakultní nemocnici Olomouc. „Nejfrekventovanější ročníky pacientů hospitalizovaných v těžkém stavu jsou momentálně 1948 až 1990. Počníky 1930 a výš se objevují, ale velmi často je covid pozitivita vedlejším nálezem a pacienta trápí něco jiného, například cévní mozková příhoda, fraktura nebo akutní břišní komplikace,“ uvádí tiskový mluvčí olomoucké nemocnice Adam Fritscher. I on dodává, že důvodem by mohlo být očkování, není však možné to v tuto chvíli tvrdit s jistotou.

Očkování seniorů nad 80 let v nemocnici na Bulovce.

V některých zdravotnických zařízeních přitom k podobnému faktoru nedochází. Příkladem je třeba Fakultní nemocnice Hradec Králové. Kraj má na svém území mimo jiné i Trutnovsko, které bylo kvůli výskytu covidu uzavřeno ještě před tím, než byl vyhlášen celostátní lockdown. „Evidujeme nárůst počtu pacientů ve všech věkových kategoriích,“ uvedl mluvčí nemocnice Jan Sochor. Ovšem i tady přibývá zejména mladších ročníků, které vyžadují umístění na jednotkách intenzivní péče.

Faktem nicméně zůstává, že od října a listopadu klesl průměrný věk hospitalizovaného pacienta v těžkém stavu ze sedmdesáti let na 67. Podíl mladších se naopak zvedá – v listopadu tvořili lidé do 65 let 28,6 procenta pacientů s těžkým průběhem, v únoru už to bylo 35,5 procenta.