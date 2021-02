Když ji nechce senior, dostane ji třeba záchranář. Vakcínu s pochroumanou pověstí přidělují hejtmani i neoficiálně

Kvůli průtahům v očkování a chaotickému postupu vlády se v krajích rozvinul vakcinační underground. Regiony si samy určují, co udělají s dávkami, které jim leží ladem, týká se to dominantně AstraZeneky. Hejtmani chtějí, aby vláda nelpěla tolik na rozdělení populace na prioritní skupiny. Pokud už osmdesátníci a zdravotníci nemají zájem, mají mít podle krajských šéfů regiony vyšší autonomii. Plané skladování více než sto tisíc dávek nedává smysl, je lepší očkovat mimo pořadníky, říkají.

„O nesmyslnosti trvání na kategorizaci jsme se jako hejtmani bavili s ministrem zdravotnictví déle než čtrnáct dní. Zapříčinila, že AstraZeneca se v mnoha případech ještě nestihla naočkovat,“ popsal serveru Lidovky.cz hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček (ODS) s tím, že kraje musejí málem tajně hledat, do koho dávku vpraví, aby na ni nesedal prach.

Podle Červíčka je kategorizace zbytečná v momentě, kdy se dokončí očkování skupiny 1A, což jsou senioři nad 80 let, zdravotníci, klienti a pečovatelé sociálních zařízení. Když je v těchto segmentech hotovo nebo už nikdo nemá zájem, má se vakcína zpřístupnit i lidem mimo určené kategorie, jestliže o to stojí a jejich lékař to indikuje.

„Přítel na telefonu“

Pravidla ministerstva zdravotnictví vtělená do metodického pokynu určují, kdy se komu otevírá registrační systém. Až po vyplnění objednávky se žadateli otevře nabídka termínů, jsou-li volné. Registrace je omezena věkem a povoláním, otevírá se postupně. Mimo centrální rezervaci není oficiálně možné někoho naočkovat. To je právě problém, s nímž se kraje v praxi potýkají a řeší ho svépomocí.

,,Budeme AstraZenekou očkovat i ostatní, to znamená integrovaný záchranný systém, učitele, podle tempa, jakým ji budeme dostávat. V průběhu března do toho zkusíme zapojit i praktiky,“ dodal Červíček.

Vakcínu, která není mezi seniory oblíbena, byť pro to podle ministerstva zdravotnictví není důvod, využijí pro pracovníky kritické infrastruktury i další kraje.

V Pardubickém už většinu obyvatel nad 80 let naočkovali, a tak pokračují dle svého systému. „Nabízíme to tím způsobem, že tam, kde se nám přihlásí senioři a nepřijdou, je to systém ‚přítel na telefonu‘. To znamená, že očkujeme osoby, které jsou z kritické infrastruktury a jsou poblíž. Jinak bychom museli přestat očkovat a čekat,“ řekl pro Lidovky.cz pardubický hejtman Martin Netolický (ČSSD).

Již vyzval kritickou infrastrukturu, jako je obsluha vodních zdrojů, kanalizací, odpadového hospodářství, ale i elektrárny či starosty, aby všichni připravili seznamy pracovníků, kterým se volné dávky postupně nabídnou. Počítá se také s nasazením této značky pro učitele.

V sociálních službách a mezi zdravotníky nebyl podle Netolického o AstraZeneku zájem, takže dávky britské vakcíny čekají bokem, kraj je nabídne praktickým lékařům do ordinací. Domovy pro seniory a všechny v sociálních službách tam naočkovali Modernou, kraj nadto prolomil bariéru prioritních skupin 1A a 1B (pracovníci kritické infrastruktury, lidé s rizikovými chorobami, jedinci nad 70 let – pozn. red.), takže například i terénní pracovníci v sociálních službách dostali injekci od Pfizeru.

Kraj Vysočina se vydal podobným směrem. Vakcínou AstraZeneca očkují i obyvatele nad 80 let, ale pokud o tuto dávku nemají zájem, snaží se jim vyhovět.

„Lepší než někomu tuto vakcínu nutit, je naočkovat jiné skupiny, jako například učitele a další profese, které se pohybují ve školách. Ministrovi zdravotnictví Janu Blatnému (za ANO) jsem navrhoval, aby se zahrnula i další kritická infrastruktura, jako třeba hasiči, kteří jezdí v mobilních týmech, případně policisté. Kdyby se měla AstraZeneca skladovat kvůli nezájmu, zvolme raději další cílové skupiny, které jsou pro fungování státu důležité,“ přiblížil hejtman Vysočiny Vítězslav Schrek (ODS).

Brzda v soukolí

K tomu, aby vláda nechala víc rozhodovacích práv na regionech, vyzývá také předseda Asociace krajů a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). „O možnost větší autonomie rozhodování na úrovni kraje usilujeme nicméně dlouhodobě. Chceme, aby bylo možné již nyní začít očkovat skupiny lidí zařazené do priority 1B, a to dle možností kraje jakoukoliv vakcínou. Není důvod, proč by ji nemohli podávat praktici už nyní svým registrovaným pacientům,“ okomentoval pro Lidovky.cz Kuba.

Do vakcinačního soukolí možná přibude ještě jedna svízel, podle agentury Reuters AstraZeneca oznámila, že ve druhém čtvrtletí dodá do EU asi polovinu toho, k čemu se smluvně zavázala, s tvrzením, že musí snížit výrobu, aby mohla zvýšit celkové kapacity. Mezi EU a výrobcem proto panuje napětí. „Je to velice nepříjemné. Co vím, jednání mezi Evropskou komisí a AstraZenekou nebyla dobrá, firma v dodávkách preferovala Británii, ale to je špatně, Unie zaplatila tři miliardy eur předem,“ reagoval premiér Andrej Babiš (ANO).

Mediální zástupce AstraZeneky v Česku Jakub Hudec však včera uvedl, že se dodávky očkovacích látek uskuteční bez výpadků a podle smlouvy s EU.

Ať již k omezeným dodávkám a tím i zpomalení vakcinačního tempa dojde, či nikoli, část krajů spoléhá na to, že hladší průběh očkovací akce nastane se zapojením praktických lékařů. Některé regiony s AstraZenekou na ordinace vysloveně čekají.

„Vakcín je málo a neočkuje se s nimi právě proto, že skoro všechny kraje počítají s tím, že zapojí praktiky. Myslím, že od začátku března se AstraZenekou bude úplně bez problému očkovat a nebudou týdenní prodlevy,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL).

Ne každý hejtman je nadšen

Jeho kolegové jsou ale skeptičtí, už proto, že ne všichni praktici se chtějí zapojit, ze zhruba pěti tisíc se předběžně hlásí 3,5 tisíce, navíc to může přístup k očkování paradoxně komplikovat.

Pacientovi, jehož praktik nebude očkovat, se možnost vakcinace vzdálí a bude muset do hromadných očkovacích center. „Nesdílím všeobecné nadšení, že vše vyřeší praktici. Mají být součástí systému, ale racionálně, nyní je to nepřehledné,“ domnívá se hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK).

Praktikům, jak dodal, pošlou vakcíny podle čísel z centrálního systému ISIN, ne zcela volně, jak si kdo řekne. ,,Musí to mít nějaký řád, vyzkoušeli jsme to pilotně minulý týden, praktikům šlo 500 dávek a někteří si je ani ještě nevyzvedli. Nechci, aby se vakcína plošně rozvezla mezi praktiky a pak aby se čekalo měsíc, co se s tím bude dít,“ dodal.