Univerzita komunikuje se všemi rodinami obětí střelby. Setkají se koncem měsíce

Setkání rodin obětí by mělo být neveřejné, podle Králíčkové ho univerzita připravuje a všechny rodiny jsou o něm informované. Část rodin pozůstalých podle ní univerzitě sdělila, že dřívější setkání by pro ně bylo příliš brzy.

Komunikaci školy s rodinami obětí v pořadu 168 hodin České televize kritizovala matka jedné z obětí. Poukazovala na to, že univerzita slibuje setkání rodin obětí, ale termín jeho konání odsouvá.

Podle Králíčkové se také otevírá otázka vytvoření pamětní desky, která by oběti připomínala. Na této desce by mohla být i jména obětí, záleží to ale na přání jejich rodin. Většina z nich je podle Králíčkové ráda, že se jména jejich příbuzných, kteří při tragédii zemřeli, ve veřejném prostoru neobjevují. Deska by mohla být připravena letos. Škola podle Králíčkové komunikuje i se zraněnými.

Budova Filozofické fakulty na náměstí Jana Palacha, kde se tragédie stala, je od té doby uzavřena. V lednu se konaly akce Měsíce pro fakultu, které měly pomoci lidem vyrovnat se s tragickou událostí a vrátit na náměstí akademický život.

Měsíc po tragédii, 21. ledna, se hlavní budova částečně otevřela studentům a vyučujícím. Součástí tohoto pootevření fakulty byly minipřednášky, výměna knih či hudební vystoupení. Měsíc pro fakultu vyvrcholil 30. ledna koncertem Pražské filharmonie v Rudolfinu pro studenty a vyučující zasažené fakulty.

Sídlo fakulty se studentům a zaměstnancům opět otevře v pondělí 19. února, kdy na fakultě začne výuka letního semestru. Budova by měla být přístupná s výjimkou čtvrtého patra, které vyžaduje další opravy a mělo by se otevřít nejdříve na začátku příštího akademického roku, tedy na přelomu září a října.

Prvním krokem k otevření budovy a zahájení semestru bude takzvané předotevření fakulty, které se uskuteční v pátek 16. února. Na neformálním setkání se nebude vyučovat, pracovníci a studenti ale budou mít možnost vstoupit do prostředí, kde se tragédie odehrála.

Univerzita podle Králíčkové pracuje i na rozšíření psychosociální podpory pro zaměstnance a studující. Vzniknout by mělo centrum odolnosti, které bude spadat pod centrum univerzity, takzvaný UK point.