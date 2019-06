Úřady i firmy vzaly varování před Huawei a ZTE vážně, řekl ředitel NÚKIB

Praha Prověrky na úřadech, které provozují IT systémy začleněné do kritické infrastruktury státy, skoro z poloviny využívají zařízení společnosti Huawei či ZTE. Z celkem 126 organizací, které provozují 472 systémů kritické informační infrastruktury a dalších klíčových IT prvků, produkty Huawei či ZTE využívá 49 organizací.

Vyplynulo to z analýzy rizik, které následovaly po loňském varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Podle něj produkty čínských IT firem představují bezpečnostní hrozbu. Jak ukázalo šetření NÚKIB, úřady v některých případech sáhly i k posílení bezpečnostních opatření.

„V současné době připravujeme materiál pro bezpečnostní radu státu, který bude samozřejmě utajený a zároveň konkrétnější. Mohu ale říci, že ministerstva, úřady i firmy vzaly varování NÚKIB vážně. Provedly předepsané analýzy a přijaly opatření ke snížení rizik,“ řekl LN Dušan Navrátil, ředitel NÚKIB.

Tam, kde byla zjištěná vyšší míra rizik, sáhly bezpečností experti ke zvýšení ochranných opatření. Mezi ně patří šifrování, zavedení přísnější fyzické bezpečnosti, logování změn či zdvojování IT systémů.

„Po vydání varování dne 17. prosince 2018 byly subjekty spadající pod zákon o kybernetické bezpečnosti povinny aktualizovat analýzu rizik a přehodnotit hodnotu rizika u dotčených zařízení,“ upozornil mluvčí NÚKIB Radek Holý.

Úřad loni přistoupil k varování, protože Čína v Česku „prosazuje své zájmy včetně provádění zpravodajských aktivit vlivového i špionážního charakteru, jak ostatně dokládají i výroční zprávy bezpečnostních služeb za rok 2017“. Před čínskými tajnými službami varovala Bezpečnostní informační služba a nepřímo i Vojenské zpravodajství. Zejména nástup sítí páté generace, které zmnohonásobí přenosy dat, vedlo západní státy k větší obezřetnosti při využívání čínských technologií.