„Svatoň mohl chtít zákon zrušit,“ komentuje ústavní právník Preuss změnu zpravodaje u snížení valorizace penzí

Lidovky.cz: Ústavní soudci nenašli shodu na verdiktu o snížené valorizaci penzí z loňského června. Vyměnil se kvůli tomu i soudce zpravodaj, kterým je nově Vojtěch Šimíček. Jaký je to signál směrem k veřejnosti?

Nevíme to stoprocentně, ale předpokládám, že to skutečně takto bylo. Tedy že docent Svatoň jako zpravodaj přišel s návrhem, který nezískal potřebnou podporu. Pokud navrhoval zrušení toho zákona, což je spekulace, tak je potřeba, aby pro návrh hlasovalo devět soudců, tedy kvalifikovaná většina. Teoreticky mohl mít návrh i většinu prostou, ale to by nestačilo.