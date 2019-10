Ústavní soud zrušil sporné zdanění církevních restitucí, mířilo proti principům právního státu

Církevní restituce Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi začal platit 1. ledna 2013, poté měly církve rok na podání svých žádostí. Zákon počítá s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávají, mají církve během 30 let získat 59 miliard korun navyšovaných o inflaci (z toho přes 47 miliard připadá na římskokatolickou církev).

Ročně se tak vyplácí církvím zhruba dvě miliardy korun. V roce 2013 náhrada činila 1,96 miliardy korun a každým rokem mírně rostla až na 2,08 miliardy v roce 2018. Návrh rozpočtu na letošní rok počítal se sumou 2,13 miliardy korun. Zatím tak (včetně letošního roku) připadlo církvím v rámci majetkového vyrovnání zhruba 14,4 miliardy korun.

Vedle napravení majetkových křivd po roce 1948 má zákon č. 428/2012 Sb. nastolit nový vztah státu a církve, úprava fakticky znamená její odluku od státu. Náhrada není podle původního znění zákona předmětem daně, poplatku ani jiného obdobného peněžitého plnění. Podle zákona se má vyplácet ve 30 ročních splátkách. Dosavadní příspěvky církvím se budou postupně do roku 2030 snižovat až na nulu.

V posledních letech ale někteří politici včetně premiéra Andreje Babiše (ANO) hovořili o tom, že je potřeba peněžité restituce zdanit, podle Babiše je 59miliardová náhrada postavená na odhadu cen nevydávané půdy přemrštěná. V minulosti chtěla změny restitucí i ČSSD, zdanění požaduje i SPD. Proti zdanění náhrad se dlouhodobě staví především představitelé katolické církve a lidovci, podle kterých by byly takové změny zákonů nemravné a protiústavní.

Návrh na zdanění peněžitých náhrad z dílny KSČM schválila Sněmovna v prvním čtení už v únoru 2018. Během jednání o menšinové vládě ANO a ČSSD pak komunisté schválení této úpravy označili za jednu z podmínek pro podporu menšinové vlády. Letos v dubnu pak Sněmovna přehlasovala senátní veto, proti zdanění se ale obrátily skupiny senátoru a poslanců na Ústavní soud. Ten nyní zdanění zrušil, podle ÚS míří proti principům demokratického právního státu.

V roce 2017 dostaly církve jako náhradu za majetek, který nelze vydat v rámci restitucí, zhruba dvě miliardy korun. V souvislosti s restitucemi se ale snižuje státní příspěvek na činnost církví, který předloni činil 1,3 miliardy (postupně do roku 2030 bude klesat až na nulu). Vedle peněz na činnost dostávaly církve prostředky i od ministerstva školství, které posílá peníze jimi zřizovaným školám, v roce 2017 se jednalo o zhruba 300 milionů korun.

Majetkové restituce jsou již v poslední fázi, loni třeba po čtyřech letech skončila práce vládního výboru, který se zabýval dopady zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi. Státní pozemkový úřad vydal do konce října 2018 církvím téměř 80.000 pozemků a na 250 staveb, evidoval ale také stovky aktivních soudních sporů.

V rámci restitucí byl katolické církvi například vydán známý areál kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, památka ze seznamu UNESCO. Na stejném seznamu je - spolu s okolními zahradami - zapsán také zámek v Kroměříži. Barokní sídlo (včetně Podzámecké zahrady) převzalo olomoucké arcibiskupství, Květná zahrada ale zůstala státu. Z dalších významných nemovitých památek byla vrácena například část areálu Sázavského kláštera na Benešovsku.

V březnu 2016 se po letech sporů majetkově vyrovnala církev s Hradem. Smlouva deklarovala, že metropolitní kapitula získá budovu Nového proboštství, kapitula Všech svatých kostel Všech svatých a Náboženská matice klášter svatého Jiří. Církev se naopak vzdala nároků na dalších sedm hradních nemovitostí.

Z movitých věcí vzbudil v rámci vyrovnání pozornost převod několika děl ze sbírek Národní galerie (NG). Církev převzala dva obrazy Petera Paula Rubense, Vyšebrodský cyklus a Puchnerovu archu. Všechna díla na základě dohody zůstala v expozicích NG.

Některé položky jsou předmětem soudních sporů. K nejznámějším patří spor o vydávání gotického obrazu Madony z Veveří (odvolací soud rozhodl, že desková malba patří církvi), spor o vlastnictví Květné zahrady v Kroměříži (nepravomocný rozsudek ji přiřknul letos v březnu státu) nebo spor o hrad Bouzov, o nějž neúspěšně usiluje Německý řád (jeho nárok naposledy před měsícem odmítl Ústavní soud).