Zeman podepíše zdanění církevních restitucí. Ústavní žaloba bude na dlouho, řekl

Praha Prezident Miloš Zeman podpisem stvrdí novelu zavádějící zdanění peněžitých náhrad pro církve za majetek nevydaný v restitucích. Zeman to řekl v pořadu TV Barrandov Týden s prezidentem. Návrh komunistů na zdanění náhrad od státu pro církve schválila v úterý Sněmovna. Poslanci přehlasovali veto senátorů, kteří označovali zdanění náhrad za protiústavní. Církevní restituce, včetně náhrad, mají pomoci církvím vrátit či vynahradit majetek zabavený státem za totality.

„Ano, já jsem to předem oznámil a nechci nikoho překvapovat,“ odpověděl prezident v televizi na otázku, zda zdanění podepíše. Církve by nově musely podle návrhu zahrnovat státní náhrady do zdanitelných příjmů. Stát by mohl podle KSČM získat zpět zhruba 380 milionů korun z přibližně dvou miliard korun, které církvím na náhradách majetku ročně vyplácí.



Část senátorů i poslanců už avizovala, že pokud bude novela zdaňující náhrady platit, napadne ji u Ústavního soudu. „Především, ústavní žaloba při nevýkonnosti našeho Ústavního soudu může trvat velmi dlouho,“ řekl Zeman TV Barrandov.

Pro zdanění v úterý zvedli ruku zejména poslanci ANO, SPD, ČSSD a KSČM a také nezařazení Marian Bojko a Ivana Nevludová. Zdanění náhrad církvím bylo jednou z podmínek komunistické strany pro toleranci menšinové vlády ANO a ČSSD. Zastánci zdanění náhrad argumentují jejich nadhodnocením a nerovností církví s ostatními restituenty. Kritici i s odkazem na dřívější smlouvy mezi státem a církvemi o majetkovém vypořádání mluví o porušování principu právního státu a o zásahu do majetkových práv.

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi začal platit 1. ledna 2013. Počítá s tím, že církve dostanou od státu nemovitý majetek v hodnotě zhruba 75 miliard korun. Za nemovitosti, které se podle zákona nevydávají, mají církve během 30 let získat 59 miliard navyšovaných o inflaci. Náhrady jsou vypláceny od roku 2013. Zákon také fakticky znamená odluku státu a církví. Dosavadní příspěvky státu na jejich činnost se tak postupně snižují až na nulu v roce 2030.