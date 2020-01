Ústecký kraj pošle do Vejprt milion korun na pomoc po požáru. Hejtman žádá stát o dalších pět milionů

Vejprty (Chomutovsko) Ústecký kraj pošle do Vejprt na pomoc po tragickém požáru milion korun. Navrhli to radní, schvalovat pomoc budou za týden zastupitelé. O pět milionů pro město žádá kraj stát. ČTK to v pondělí řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček (KSČM). Při nedělním požáru zemřelo osm lidí, 30 záchranáři ošetřili, z toho čtyři zůstávají v nemocnici.

Zeman ocení policistu, který zasahoval ve Vejprtech. Z ohně zachránil devět lidí Formálně projedná pomoc kraje ve středu rada. „Předpokládám, že nebude problém schválit částku z fondu pro živelní pohromy,“ uvedl hejtman. Až budovu opustí kriminalisté a hasiči po vyšetření události na místě, pošle kraj do Vejprt z humanitárního skladu vysoušeče. Objekt je po likvidaci požáru promáčen. „Pak bude záležet na jednání s paní starostkou, co by ještě potřebovala,“ uvedl hejtman.



Ústecký kraj v pondělí posílá žádost o pět milionů korun ze státního fondu pro mimořádné události. Peníze Vejprtům budou sloužit na obnovu objektu.