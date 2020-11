Už příští týden se mohou rozvolnit opatření, naznačil ministr Blatný. Co by Česku dovolil 4. rizikový stupeň?

Praha Celá země je v systému hodnocení epidemie covidu-19 podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) v pásmu číslo čtyři. Denní hodnota ve čtvrtek je 70. Pokud bude trvat týden, ministerstvo navrhne vládě zmírnění opatření. Řekl to na páteční tiskové konferenci ministerstva.

„Když víme, že od středy tohoto týdne se pohybujeme na stupni číslo čtyři, pak pokud to vydrží do středy příštího týdne, tak bychom od dalšího pondělí mohli rozhodovat o rozvolnění,“ uvedl ministr. Co by takové rozvolnění znamenalo?

Z tabulky popisující nový systém protiepidemických opatření (PES) vyplývá, že na stupni čtyři by i nadále ve všech vnitřních prostorech a ve vybraných veřejně přístupných místech platila povinnost nosit roušky, rozvolnil by se však zákaz shromáždění, nově by se mohlo sejít až 6 osob místo současných dvou.

Svateb, pohřbů a bohoslužeb by se mohlo účastnit o pět osob více - až 20. Ve zdravotnických zařízeních i zařízeních sociálních služeb by však stále platil přísný zákaz návštěv.



Lidé by stále nemohli v noci vycházet ven - samozřejmě s platnými výjimkami - tedy venčením psů u domu, cestami do práce a z urgentních důvodů, noční zákaz vycházení by se však posunul z 21. hodiny na 23. hodinu. Otevírací doba na úřadech by zůstala nadále omezená, už by však nesloužily jen pro nezbytnou agendu, úředníci by nemuseli přecházet na home-office.

Podívejte se na přehled omezení podle stupňů rizika:

Hotely a penziony by nadále nesměly ubytovávat hosty, otevřely by se až při přechodu na 3. rizikový stupeň. Při přehodnocení rizika na čtvrtou úroveň z pěti by se do škol mohl vrátit zbytek prvního stupně a na druhém stupni by se třídy po týdnech střídaly , jak už je ostatně v plánu a ministerstvo tuto změnu avizovalo mimo rámec nového systému, aby se na to mohly školy připravit.

Sport jen s malými změnami

Pro profesionální sportovní soutěže by se při přechodu na čtvrtý stupeň nic nezměnilo, stále by musely probíhat bez diváků a ve specifickém režimu. Amatérské soutěže by zůstaly zakázané. V platnosti by zůstalo i zavření vnitřních sportovišť, bazénů a wellness center, venkovní sport by ale mohlo provozovat až 6 osob namísto dvou, s nimiž počítá 5. stupeň.

Na kulturní produkce by i nadále diváci nemohli chodit, s omezeními by však mohly probíhat zkoušky.

Zavřená by zůstala muzea, galerie, hrady zámky a další památky, herny, kasina i sázkové kanceláře. Knihovny by mohly nově vydávat a přijímat zpět předem objednané výpůjčky přes výdejní okénko.



Přes okénko by nadále mohly fungovat i restaurace v době mimo zákaz vycházení, stále s platným zákazem konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech.

Pro nákupní centra a maloobchod by nedošlo k žádné změně, mohly by přímo prodávat jen základní potřeby a vydávat vzdáleně objednané zboží. Uvnitř by platily rozestupy 2 metry, omezení 1 osoba na 15 metrů čtverečních prodejní plochy a zajišťování front s v souladu s epidemiologickými předpisy. Nadále by mohly mít otevřeno v době mimo zákaz vycházení a zavřeno o nedělích a státních svátcích. Zavřené by zůstaly i ostatní služby s provozovnou.

Stav epidemie v Česku se bude hodnotit rizikovým skóre na škále nula až sto, což celou zemi nebo region zařadí do jednoho z pěti pásem přísnosti opatření. Toto číslo se bude vypočítávat podle reprodukčního čísla, podílu pozitivních testů a počtu nakažených za 14 dní na 100 000 obyvatel v celkové populaci a populaci seniorů.