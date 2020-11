Po žácích 1. a 2. tříd se ostatní budou do škol vracet postupně ve třech stupních

PRAHA Po obnovení prezenční výuky v prvních a druhých třídách a ve speciálních školách by se ostatní žáci a studenti mohli vrátit do lavic postupně ve třech etapách rozvolňování opatření proti covidu-19. Při zlepšení epidemie na čtvrtou úroveň z pěti by se do škol mohl vrátit zbytek prvního stupně a na druhém stupni by se třídy po týdnech střídaly.

Při třetí úrovni by se umožnilo střídání tříd i ve středních školách a do vysokých by se vrátily první ročníky. Ve dvou nejnižších úrovních nákazy by školy fungovaly normálně s výjimkou univerzit třetího věku. Vyplývá to z tabulky pro opatření proti covidu-19, kterou v pátek představil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Blatný ukázal covidového ‚hlídacího psa‘ pro Česko. Neobejde se bez nouzového stavu, jinak bude doporučením Tabulka pro rozvolňování či zpřísňování opatření se bude řídit podle pěti stupňů rizika šíření epidemie covidu-19. Rizikové skóre bude každý den uvádět jedno číslo od nuly do 100. Pro jeho výpočet se bude používat čtrnáctidenní počet nových případů na 100 000 obyvatel, zásah populace seniorů, zjednodušený výpočet reprodukčního čísla a podíl pozitivně testovaných lidí ze všech testů. Zohledňovat se bude také to, jestli v mezitýdenních intervalech riziko klesá nebo stoupá. Školy jsou kvůli zhoršení epidemie zavřené od první poloviny října. V současném nejvyšším stupni rizika se skórem 76 až 100 budou mít od příštího týdne prezenční výuku děti z prvních a druhých tříd základních škol a všechny ročníky speciálních škol. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) už ve středu oznámil, že se otevřou 18. listopadu. Kromě toho budou dál fungovat mateřské školy. Ostatní budou zatím pokračovat v povinném distančním vzdělávání. Pokud se riziko nákazy sníží na stupeň čtyři, tedy skóre 61 až 75, bude moct do školy chodit i celý první stupeň. Třídy z druhého stupně základních škol se budou po týdnech střídat v prezenční a dálkové výuce. Tento způsob výuky vyhlásil Plaga pro druhý stupeň už v polovině října, školy se pak ale za dva dny úplně zavřely. Vystřídání tříd, které se učily z domova s těmi doma, se proto tehdy nestihlo. Už příští týden se mohou rozvolnit opatření, naznačil ministr Blatný. Co by Česku dovolil 4. rizikový stupeň? Většina výuky ve středních, vyšších odborných a vysokých školách bude ve čtvrtém stupni protiepidemických opatření na dálku. Podle tabulky ministerstva budou ale možné výjimky. Plaga již dříve za svou prioritu označoval třeba obnovení prezenční praktické výuky. Při opatřeních na třetí úrovni se skóre 40 až 60 se k rotační prezenční výuce na druhém stupni základních škol přidají i střední a vyšší odborné školy. Ve vysokých školách bude běžná výuka pro první ročníky. Ostatní vysokoškolští studenti se budou až na výjimky vzdělávat na dálku. Při prvním a druhém stupni protiepidemických opatření, tedy skóre mezi nulou a 39, budou mateřské, základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy otevřené. Podle tabulky ministerstva školství pro ně budou platit jen organizační a režimová opatření. Univerzity 3. věku, jejichž kurzy jsou určené hlavně pro seniory, svou prezenční činnost neobnoví a budou fungovat nadále v režimu na dálku.