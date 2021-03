Mrtvice z covidu? Uzavře se velká tepna a je zle, říká neurolog Robert Mikulík

Brno V důsledku covidu se často uzavře velká tepna, což vede k nejhoršímu typu cévní mozkové příhody. „Stává se to i nekuřákům, sportovcům, mladým,“ říká profesor neurologie Robert Mikulík z brněnské Fakultní nemocnice u sv. Anny.

Lidovky.cz: Může onemocnění covid-19 způsobit cévní mozkovou příhodu?

Vše ukazuje, že to covid dělá. Není ale úplně jasný přesný mechanismus, jež k tomu vede. Nejde o onemocnění, které napadá jen plíce. Způsobuje v těle záněty a řadu imunitních změn. V neposlední řadě napadá i výstelku tepen, což je jednou z odpovědí na to, proč covid cévní mozkové příhody způsobuje.

Lidovky.cz: Pozorujete to i u českých pacientů, nebo jde zatím jen o mezinárodní studie?

Určitě to je jev i v tuzemsku. Asi jedno až dvě procenta pacientů, kteří jsou přijímáni do nemocnice s covidem, postihne cévní mozková příhoda.

Lidovky.cz: Je mrtvice strašákem jen pro rizikové skupiny?

Průměrný věk pacientů s cévní mozkovou příhodou je běžně kolem sedmdesáti let. Ovšem ve chvíli, kdy mají covid, jejich průměrný věk je o deset i dvacet let nižší. To znamená, že hovoříme o lidech kolem padesáti až šedesáti let. Řadu pacientů s covidem postihne mozková příhoda, i když nemají žádné rizikové faktory. Jde o nekuřáky, sportovce, mladé. Nebýt covidu, cévní mozkovou příhodu by nedostali.

Lidovky.cz: Každý pacient je jedinečný, přesto – spojuje něco tyto „mrtvice z covidu“?

Pacienti, kteří dostanou cévní mozkovou příhodu v důsledku covidu, mají závažný průběh této příhody. Je to dáno tím, že covid způsobuje, že se často uzavře velká tepna – a to pak jde o nejhorší typy mrtvice. Proto mají tito pacienti většinou špatnou prognózu.

Lidovky.cz: Má na to vliv, jestli má jedinec lehký či těžký průběh nemoci?

Polovina pacientů, kteří mají cévní mozkovou příhodu, neměla na začátku ani příznaky covidu. Často tato příhoda může být vůbec prvním příznakem, člověk nemusí do té doby o covidovém onemocnění ani vědět.

Lidovky.cz: A co ti, kdo už v minulosti mrtvici někdy prodělali. Jak ti jsou ohroženi?

Když je pacient po cévní mozkové příhodě a dostane covid, má oproti pacientovi, který mrtvici neměl, o sedmdesát procent větší pravděpodobnost, že zemře.

Lidovky.cz: Dá se černým scénářům vůbec předejít?

Hlavní je nedostat ani cévní mozkovou příhodu, ani covid. A ano, lidé pro to mohou hodně udělat. Zásadní je dodržování všech opatření. Z jara, kdy všichni šili doma roušky, jsme se nyní přesmykli do takového furiantského módu, kdy nenosit roušku nebo nyní respirátor je výrazem nějakého politického názoru, image, až hrdinství. To je špatně. Lidé v zahraničí to dodržují mnohem víc. Abych to shrnul: první cíl je nedostat covid. A za druhé je nutné nepodceňovat to, co platí odjakživa: hlídat si hladinu cukru, krevní tlak, prostě starat se o své zdraví. Pomáhají samozřejmě i správná životospráva a pohyb.