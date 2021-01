Naočkováno bylo dosud asi 40 000 lidí, řekl Babiš. Další várka od Pfizeru dorazila s předstihem, pochvaloval si

PRAHA V Česku bylo dosud očkováno proti covidu zhruba 40.000 lidí, řekl Novinkám.cz premiér Andrej Babiš. Zopakoval, že prioritu v očkování mají zdravotníci, starší 80 let a nemocní. Očkovací centra musejí spotřebovat vakcíny do týdne po obdržení, uvedl.

„Je dobrá zpráva, že další várka vakcíny od Pfizeru dorazila dříve, než jsme plánovali. Pfizer během prosince a ledna dodal do ČR 98 475 vakcín při pěti dávkách v jedné lahvičce. V lednu by mělo přibýt ještě i 20 tisíc vakcín Moderna,“ uvedl Babiš.

„Snahou je, aby všechny vakcíny byly naočkovány co nejdřív. Zatím bylo očkováno přibližně 40 tisíc lidí. Žádáme od všech 31 očkovacích center, aby spotřebovala vše, co obdrží, vždy během týdne. Cílem je, aby hned po příjezdu vakcín do ČR byly nejohroženější skupiny připraveny na očkování,“ dodal předseda vlády s tím, že se nyní hledá, jak odlehčit nemocnicím. „Chceme zapojit praktiky, ambulantní specialisty, ale i zubaře, pediatry, a skvělá distribuční síť by byly lékárny, kterých je údajně 2800,“ uvedl Babiš.



Babiš také pro Novinky.cz dodal, že ještě tlačit na zjednodušení komunikace kolem očkování. „Je důležité, aby komunikace byla jednoduchá. Snažil jsem se vysvětlit, že důchodci, kteří nemají počítač, mají mít možnost se obrátit na svého praktika, který jim pomůže s přihlášením, nebo zavolat na linku 1221, kam nadiktují své údaje a operátor za ně přihlášku vyplní,“ řekl premiér a dodal, že kampaň propagující vakcínu začne postupně. „Nyní jsme v situaci, kdy počet lidí, kteří mají zájem nechat se očkovat, je větší než počet vakcín, které máme k dispozici,“ řekl premiér.



Čau vládo, hlášení z Jihočeského kraje. Aby mi premiér nemusel zas večer psát, tak hlásím, že všech 3510 dávek vakcíny co jste nám poslali v úterý, už máme k dnešku vyočkovaný. Další mají přijít až ve čtvrtek. Takže máme prázdnej mrazák a nebudeme tady mít skoro týden co dělat. — Martin Kuba (@Kuba_Martin) January 8, 2021

Z krajů se ozývají k zásobování výtky.

Očkování začalo v zemi 27. prosince. Ministerstvo zdravotnictví počty očkovaných zveřejňuje ve čtvrtek, podle těchto údajů bylo do středy očkováno 19 918 lidí.