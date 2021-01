Chrání očkovaný své okolí a za jak dlouho si vytvoří imunitu? Roušek se hned tak nezbavíme, předpovídá Prymula

Praha Společnosti vyvíjející vakcínu se až doposud soustředily na to, jak chrání vakcína toho, kdo ji obdrží. Ukazuje se, že očkovaný může virus i nadále vylučovat. Ochrana platí především proti těžkému průběhu nemoci a případné hospitalizaci.

Vakcína je tím nejlepším řešením, jak se zbavit ubíjející epidemie. Není však samospásná. Nějaká forma opatření v roce 2021 potrvá. Očkování bylo zatím zkoušeno na jedincích, kteří si covidem neprošli. Výzkumy se zaměřovaly jen na to, jak je chráněný očkovaný člověk, nikoliv jeho okolí. Rada tak zní – roušky vyperte, vyžehlete a připravte pro další používání. Ještě nějakou dobu to bude potřeba.



Ukazuje se totiž, že naočkovaní lidé mohou virus dál vylučovat. „Teoreticky to možné je, protože účinnost proti bezpříznakovým formám nemoci je poměrně nízká. Člověk bude chráněn především proti těžkému průběhu, případné hospitalizaci nebo úmrtí. V tomto je účinnost vakcíny naopak poměrně vysoká,“ sdělil Lidovky.cz epidemiolog Roman Prymula.



V tom, že nákazu šíří lidé, kteří jsou pozitivní a přitom nemají žádné příznaky, je virus zrádný už nyní. Lidé nemají dojem, že by se měli vyvarovat jakémukoli kontaktu a jsou méně obezřetní. Proti tomu vakcína příliš nepomůže. Podle bývalého ministra zdravotnictví očkovaný člověk virus vylučovat může, byť v omezenější míře.

Studie zatím chybí

Vzhledem k tomu, že vakcína byla schvalována ve zrychleném režimu, na některé otázky výrobci budou muset teprve odpovědět. Týká se to i vylučování viru. Na to, zda očkovaný může nakazit ostatní, zatím žádná z dosud schválených vakcín testována nebyla.



Napovědět mohou studie společnosti Astra Zeneca, jejíž látka zatím v EU schválená nebyla. Podle nich bylo mezi očkovanými i méně bezpříznakových jedinců.

Co to ale přesně znamená? Podle Prymuly si budeme muset vystačit s dílčími odpověďmi některých studií. Detailně se to řešit nebude. „V první etapě se prostě nezbavíme roušek. Lidé je budou muset nosit,“ dodal pro Lidovky.cz Prymula, který v současnosti působí jako poradce premiéra.

Nejistota kolem šíření nákazy ale není jediný důvod. Člověk u většiny vakcín potřebuje získat dvě dávky, aby bylo očkování účinné. Mezi oběma je časový odstup zhruba tři až čtyři týdny. Ani potom nebude člověk zcela chráněn, chvíli trvá, než si tělo imunitu vytvoří. U dávek společností Moderna nebo Pfizer je to zhruba 21 až 28 dní. Měsíc po očkování by tak lidé měli i ve vlastním zájmu dodržovat všechna doporučovaná opatření, nejen nosit roušku.

Zářijové světlo na konci tunelu

Kýžený efekt by mělo očkování přinést v momentě, kdy si nechá účinnou látku vpíchnout šedesát až sedmdesát procent populace. „Pokud se nám tato očkovanost podaří, sníží se cirkulace viru a roušky budou moci sundat všichni. Očkovaní i neočkovaní,“ řekl již dříve vládní epidemiolog Roman Chlíbek. Jestli se nechá očkovat méně lidí, pak to nepřinese efekt pro celou populaci.



Ochrana je důležitá především u nejrizikovějších skupin. Proto jdou na řadu jako první. Mezi ně patří zejména senioři a lidé s jinými zdravotními problémy. U nich je totiž nejpravděpodobnější, že budou muset být v případě nemoci hospitalizovaní. Pokud právě oni budou chránění, pak nebude takový tlak na nemocnice.

Prymula již dříve řekl, že očekává, že ke zpomalení šíření viru dojde v září. Otázka ale je, jak půjde očkování od ruky. V lednu a únoru by se měla vakcinace týkat jen prioritních skupin. Patří mezi ně zdravotníci, kteří pečují o nakažené covidem-19, senioři nad osmdesát let a klienti v domovech sociální péče. Ve druhé fázi, která by měla probíhat do června, přijdou na řadu lidé starší 65 let a další zdravotnický personál nemocnic. Vakcínu dostanou i chronicky nemocní, učitelé a další pro chod státu důležité profese.

V poslední fázi, která je plánovaná od července, se dostane na zbytek lidí, kteří budou mít zájem. Tedy na ty, kteří jinými zdravotními obtížemi netrpí a nemají vysoký věk. Původně se přitom počítalo s tím, že na širokou veřejnost se dostane už někdy na jaře.