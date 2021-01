‚Nástroj k překonání současné krize.‘ Léková agentura EU doporučila registraci vakcíny Moderna

Přehled jednotlivých vakcín AstraZeneca Vakcínu vyvinula britská firma AstraZeneca ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou. Klinické testy prokázaly, že vakcína má účinnost kolem 70 procent. Při testech vyšlo najevo, že pokud byla dobrovolníkům podána nejprve jen poloviční dávka a po měsíci pak celá dávka, účinnost očkovacího preparátu dosáhla 90 procent. Zatím však chybí dostatek dat k tomu, aby mohlo být s jistotou potvrzeno, že takové dávkování vakcíny její účinnost zvyšuje.

Jedná se o rekombinantní očkovací látku, je vyrobena na základě viru, který způsobuje nachlazení u šimpanzů. Podává se ve dvou dávkách, mezi jejich aplikacemi by měl být rozestup 28 dní. Skladuje se při teplotách dva až osm stupňů Celsia a v těchto podmínkách má roční trvanlivost.

Jako první země na světě schválila vakcínu k nouzovému použití Británie, která také začala 4. ledna touto látkou jako první očkovat. K nouzovému použití již vakcínu schválila také například Argentina, Indie či Mexiko.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zahájila průběžné posouzení látky loni v říjnu, koncem prosince uvedla, že potřebuje další údaje pro její podmínečnou registraci. Do ČR by měla vakcína dorazit na konci druhé fáze očkování, tedy zhruba v dubnu. ČR již dříve objednala tři miliony dávek této látky. CureVac Jedná se o očkovací látku německé společnosti CureVac, jde o vakcínu typu mRNA, která obsahuje genetickou informaci viru. Tato metoda je přirovnávána k návodu, podle kterého si tělo dokáže vytvořit vlastní protilátky a je považována za nejúčinnější. Odhaduje se, že by měla mít podobnou účinnost jako vakcíny firem Moderna a Pfizer/BioNTech, které jsou na stejné bázi.

Podává se ve dvou dávkách, s rozestupem 28 dní mezi aplikacemi. Skladuje se při teplotě minus 60 stupňů Celsia a její expirace je dva roky.

EMA by mohla látku registrovat v dubnu. Do ČR by pak měla dorazit při třetí fázi očkování, tedy zřejmě v květnu, v plánu je zhruba milion dávek. Johnson&Johnson Očkovací látka americké firmy Johnson&Johnson je vektorovou vakcínou, která používá jiný oslabený nepatogenní virus k vyvolání imunitní reakce.

Podává se v jedné dávce, skladuje se při teplotách dva až osm stupňů Celsia, její expirace je půl roku.

Testování bylo loni v říjnu kvůli neočekávaným zdravotním komplikacím jednoho z účastníků studie pozastaveno, v listopadu bylo opět obnoveno. Průběžné posouzení látky začalo v prosinci, žádost o registraci by měla být podána v únoru.

V ČR by měla být látka dostupná při třetí fázi očkování, v plánu je zhruba dva miliony dávek. Moderna Vakcína americké firmy Moderna je očkovací látkou typu mRNA. Podle výrobce by měla mít účinnost zhruba 95 procent.

Podává se ve dvou dávkách s rozestupem 28 dní, skladuje se při teplotách minus 25 až minus 15 stupňů Celsia a za těchto podmínek má trvanlivost půl roku.

EMA dnes doporučila vakcínu firmy Moderna pro registraci na trhu EU, Evropská komise (EK) již dříve s firmou uzavřela kontrakt na 160 milionů dávek.

Látku již schválily USA, kde se s ní již začalo 21. prosince očkovat, dále také Kanada či Izrael. V ČR by měla být dostupná během druhé fáze testování, tedy v březnu či dubnu, dorazit by mělo zhruba tři miliony dávek. Pfizer/BioNTech Vakcína vyvinutá ve spolupráci americké společnosti Pfizer a německé firmy BioNTech je očkovací látkou typu mRNA. Podle údajů výrobce má účinnost zhruba 95 procent.

Podává se ve dvou dávkách s rozestupem 21 dní, skladuje se při teplotách minus 70 stupňů Celsia s trvanlivostí půl roku.

Jako první země na světě tuto látku k očkování 2. prosince schválila Británie a s vakcinací poté začala 8. prosince. EMA tuto vakcínu doporučila k podmínečné registraci na trhu EU 21. prosince, EK následně podmínečnou registraci schválila. S očkováním se v zemích EU začalo 27. prosince. Posledním státem EU, který začal látkou očkovat se stalo 6. ledna Nizozemsko. EK zatím zajistila pro členské země na 300 milionů dávek.

Jako jediná z očkovacích látek se již v ČR aplikuje. První vakcína do ČR dorazila 26. prosince, s očkováním se začalo o den později. Stát má objednáno závazně zhruba čtyři miliony dávek této látky.