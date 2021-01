Kdo se postará o rozvoz Moderny? Na rozdíl od vakcíny Pfizer si distribuci musí zařídit sám stát

Praha V Evropské unii dostala zelenou už druhá vakcína proti covidu. Na rozdíl od té první od firmy Pfizer si ale stát musí poradit s její distribucí sám. Proto se nyní hledá firma, která se o to postará minimálně do letošního června.

První vakcína, která byla vpravena občanům Evropské unie, byla ta od americké firmy Pfizer a německého BioNTechu. Kvůli nutnosti ji skladovat při minus sedmdesáti stupních Celsia existovala obava ze složité logistiky rozvážení.

Tu nakonec vyřešil sám Pfizer, když se nabídl, že tuto část distribuce obstará sám.



Už v posledním lednovém týdnu by však do Česka měla dorazit vakcína od firmy Moderna, kterou včera schválila Evropská rada.

Bude to první očkovací látka, jejíž distribuci si stát bude muset vyřešit po vlastní ose. To dostaly v národní očkovací strategii za úkol zdravotní pojišťovny.

„V současné době jsou finalizovány práce na zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele vakcíny od společnosti Moderna,“ řekl pro Lidovky.cz mluvčí státní a zároveň největší zdravotní pojišťovny VZP Milan Řepka.

Nejdřív z ruky, pak tendrem

Jelikož povolení vakcínám jsou v této fázi udělována postupně a nedá se odhadnout, kdy bude která k dispozici, nelze ani vypsat přesně ohraničený tendr.



Proto bude v období mezi lednem a červnem operovat s vakcínami firma, kterou vyberou pojišťovny ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví. Bude to zakázka tzv. z ruky, bez vypsání řádné veřejné soutěže. V tom, čemu se správně říká jednací řízení bez uveřejnění, zadavatel zkrátka osloví jednoho či více zájemcům a vyzve je, aby dali na stůl své nabídky. Pak jednoho vybere.

Jaké jsou konkrétní parametry této zakázky, VZP ústy svého mluvčího specifikovat nechtěla, dokumentace už je ale zřejmě dotažená do konce. Pojišťovny totiž budou vyzývat vybrané firmy již tento týden. „V případě bezproblémového průběhu výběrového řízení očekáváme ukončení výběru přibližně do jednoho týdne po poddání nabídek,“ uvedl Řepka.

To je klíčové, jelikož Moderna může na české dveře zaklepat už za čtrnáct dní, nejpozději do tří týdnů.

Kdokoliv dostane látku od amerického výrobce na starost, bude mít menší práci, než kdyby se staral o konkurenční produkt od Pfizeru. Na rozdíl od něj totiž na vakcínu od Moderny stačí zmrazení na minus 20 stupňů Celsia. To umožní rozvážku i do menších zdravotnických zařízení, která nejsou na mrazení vakcín na extrémně nízké teploty vybavená. Podle národní strategie by se mělo jednat o firmu, která bude schopná vakcínu uskladnit na jednom místě – nejen kvůli logistice ale také bezpečnosti.

S vybranou firmou bude následně uzavřena rámcová smlouva, přičemž nabídka by měla být podána jako cena za obstarání jednoho kusu vakcíny.

Tento režim, zřejmě i pro další vakcíny, jež se do té doby objeví na trhu, by měl platit do června letošního roku. Během té doby budou tak vedle sebe fungovat minimálně dva distribuční řetězce, jejichž efektivitu si budou muset ohlídat krajští koordinátoři.

Jedním z horkých kandidátů už pro rozvoz Moderny by mohla být firma Avenier, která je korunním distributorem vakcín pro ministerstvo zdravotnictví už od roku 2012.Jak se bude vybírat distributor po červnovém horizontu, ale říká národní strategie jen vágně. Mělo by se však jednat o klasický veřejně vypsaný tendr, jehož objem ani trvání nejsou známy.

Mediální zástupce Avenieru Martin Nesrsta pro Lidovky.cz řekl, že firma vývoj zajišťování vakcín sleduje. Náročnost distribuce prý ale Avenier hodlá komentovat až ve chvíli, kdy bude na stole přesná specifikace zadání.