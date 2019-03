V Česku jsou 4,5 tuny problematického drůbežího, v němž může být salmonela. Dostalo se do škol i restaurací

Praha Polského kuřecího masa ze stejné šarže jako maso, v němž veterináři zjistili salmonelu, se do České republiky dostalo celkem 4515 kg. Z toho dvě tuny mířily do Olomouckého kraje, sdělil v pátek mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Maso následně zamířilo i do škol nebo restaurací.

Veterináři ve čtvrtek oznámili, že našli salmonelu v mase v lounském velkoobchodním skladu Petr Novotný - Gastroplus v zásilce 1200 kilogramů mražených kuřecích stehen z Polska. Producentem zboží je polská společnost Inter-Natural 2000. Jednotlivé krajské veterinární správy nyní řeší, kolik se ho snědlo.

Kromě 1200 kilogramů, které byly podle Vorlíčka z Loun přeposlány 22 odběratelům, šla další zásilka do Královéhradeckého kraje, kde problematickou šarži odebrala firma Negocio. Ta má ale sklad ve středních Čechách. Do středočeského Kostelce nad Černými lesy tak šlo o 670 kilogramů. Ve skladu se podařilo zadržet 370 kilogramů, 300 kilogramů šlo dvěma odběratelům.

Ředitel královéhradecké krajské veterinární správy Aleš Hantsch řekl odpoledne, že žádný případ salmonelózy nemají hlášený. „Zásilky byly mražené, to znamená byla dlouhodobější skladovatelnost. Informaci z krajské hygienické stanice, že by bylo nějaké onemocnění salmonelou, nemáme. Tohoto případu se to vůbec netýká,“ řekl ČTK Hantsch. Podle něj se nyní mražené maso z trhu stahuje. „Firma Negocio to dodala dvěma dodavatelům, od kterých se to stahuje. Zbytek byl zabezpečen ve skladu,“ řekl Hantsch.

„Ve Zlínském kraji došlo polské kuřecí maso k příjemci zásilky - Michal Martin, Kunovice o celkové váze 620 kg. Šarže je po datu spotřeby a již se nenachází na skladě,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. Zásilka pak pokračovala na sedm míst.

V Olomouckém kraji byla příjemcem zásilky firma Made Group, ke které dorazily dvě tuny masa. „V Olomouckém kraji byl došetřen ještě jeden příjemce zásilky - Jaromír Jaš, Dolní Újezd 9, ke kterému směřovalo 45 kg kuřecího masa,“ uzavřel mluvčí SVS.

Bakterie salmonely vyvolávají průjmové onemocnění. Lze je zničit dostatečným tepelným opracováním potravin. Do organismu pronikají výhradně ústy, vylučují se stolicí, případně močí. Nákaza se přenáší potravinami nebo prostřednictvím nemytých rukou.

Evropská komise vyzvala Česko, aby ukončilo mimořádné kontroly polského hovězího zahájené kvůli nálezu salmonely v jedné zásilce masa, Česko ale podle SVS požadavek odmítlo.

Evropská komise v dopise zaslaném v pondělí českému ministrovi zemědělství Miroslavu Tomanovi (za ČSSD) požádala o ukončení českých opatření ke konci tohoto týdne. Komise došla k závěru, že zavedené kroky se „zdají být nepřiměřené incidentu“, řekla dnes její mluvčí Anca Paduraduová. Podle ústředního ředitele SVS Zbyňka Semeráda Česko výzvu odmítne. „Pokud Polsko přijme vhodná legislativní opatření, která zabrání pochybení, jako je nelegální porážka nebo kontaminované maso, jsme připraveni mimořádné kontroly zrušit,“ řekl mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Podle něj Poláci avizovali, že do konce března přijmou kroky, kterými by se veterinární dozor měl zlepšit.

Dopis komise do Prahy končí upozorněním, že pokud nebudou česká opatření zrušena, předloží komise věc do deseti dnů členským státům na jednání Stálého výboru pro potraviny EU. Ten by následně mohl v hlasování rozhodnout o tom, že Česko musí přijaté kroky zrušit. Podle Semeráda bude až na hlasování členských států, zda česká opatření skončí, zatím výzva komise není právně závazná. Pokud by se veterináři rozhodli opatření nerušit, nejspíš by ze strany Evropy přišly sankce.

Ministr Toman pojede do Bruselu

Ministr zemědělství Miroslav Toman se ve středu setká v Bruselu s eurokomisařem pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenisem Andriukaitisem, s nímž bude o požadavcích Evropské jednat. Toman v pátek o cestě do Bruselu řekl na sjezdu sociální demokracie v Hradci Králové. Předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil kvůli tomuto tématu v pátek komisi interpeloval.

Právě eurokomisař Andriukaitis o ukončení opatření požádal, podle komise měla skončit tento týden. Česko požadavek zamítlo, v příštím týdnu by tak měly jednat členské státy EU o nařízení konce opatření. Pokud by je následně stát neukončil, mohly by následovat sankce.

„ČR neustoupí od těch mimořádných veterinárních opatření,“ řekl v pátek Toman. Podle něj je přední ochrana spotřebitele. Zesílené kontroly Státní veterinární správy (SVS) nejsou podle něj zamířené jenom na Polsko, ale celkově na dovážené potraviny.

Pospíšil se v pátek komise optal, proč na Česko kvůli omezení tlačí. „Má si ČR tento krok komise vykládat tak, že 700 kg masa obsahujícího salmonelu nelze považovat za zdraví ohrožující? A pokud ano, k jak závažnému ohrožení by muselo v tomto případě dojít, aby komise považovala opatření ze strany ČR za dostatečně oprávněné?“ uvedl europoslanec.

Mimořádná veterinární opatření, podle kterých se musí hovězí z Polska před uvedením na český trh na salmonelu testovat v akreditovaných laboratořích, platí od minulého čtvrtka. Vyvolal je nález salmonely ve zhruba 700 kilogramové zásilce hovězího z Polska. Kde závadné maso skončilo, veterináři zjistili do minulého pátku. V pondělí se ale ukázalo, že do Česka bylo ze stejné šarže masa dovezeno dalších 1164 kilogramů hovězího. Toto maso veterináři našli do čtvrtka, kdy však oznámili, že se do ČR dostalo z Polska drůbeží maso s touto chorobou.