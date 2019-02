V kauze útoku na podnikatele má vypovídat Kajínek. Znal se s obžalovaným

BRNO Krajský soud v Brně se v úterý opět zabýval případem, kdy osmatřicetiletá žena svému milenci podle obžaloby slíbila 50 milionů korun za smrt svého jednasedmdesátiletého manžela. Milenec s plánem souhlasil, podnikatele se neúspěšně pokusil shodit z lomu na kraji Brna. Oběma obžalovaným hrozí až 20 let vězení. Obhájce muže chce k podání svědectví předvolat i omilostněného vraha Jiřího Kajínka, který byl s obžalovaným v kontaktu.

Podnikatel málem přišel o život 4. listopadu 2017. Obžalovaný osmadvacetiletý Josef Kopriva manžela své milenky podle žalobce pod záminkou konzultace ohledně prodeje pozemků vylákal do lomu Hády na okraji Brna. Tam ho podle státního zástupce shodil ze srázu, který měl hloubku asi 18 metrů. Starý muž se ale zachytil kousek pod okrajem lomu. Kopriva se ho podle obžaloby snažil skopnout, ale vyrušili ho jiní lidé, proto odešel.

Napadený v úterý události v lomu u soudu popisoval. „Chodili jsme po lomu asi tři čtvrtě hodiny. Přemýšlel, jestli ten pozemek prodat nebo vybudovat hotel. Zapadalo slunce a my jsme přicházeli k hraně lomu. A on mi říkal, pojďte se podívat, tam dole jsem udělal pomníček mé ženě, která zemřela na leukémii,“ popsal senior, jak ho Kopriva údajně lákal ke srázu. Když odmítl, obžalovaný se na něj podle jeho slov vrhl jako zvíře, měl blesky v očích, a strhl ho k zemi. Podnikatel přepadl za hranu skály, ale zachytil se o výstupek. „Nohou se mě snažil skopnout, já volal o pomoc. Pak mi házel písek do očí,“ uvedl senior. Obžalovaný mu pak prý i nabízel, že ho vytáhne ven, on mu ale neuvěřil a dál křičel o pomoc. Koprivu následně vyrušili příchozí lidé a z místa odešel.

Podnikatel: Žena je nevinná, obžalovaný je psychopat

Podle podnikatele je jeho žena nevinná a obžalovaného označil za psychopata. Podle něj měli volné manželství, důvěřovali si a jeho manželka měla vše, co potřebovala. Podle něj tomu, že někomu měla slíbit 50 milionů za jeho vraždu, by uvěřilo leda malé děcko. Za manželku chce složit i kauci.

„Vaše žena není oběť, oběť jsem já a oběť jste vy, a to kvůli ženské chamtivosti. Nikomu bych nikdy neublížil, já nejsem žádné zvíře, já jsem vám chtěl podat ruku, chtěl jsem vás zachránit,“ řekl dnes podnikateli Kopriva. K činu ho podle něj navedla obžalovaná, která ho prý citově vydírala. Ona vinu popírá, podle ní by smrtí manžela jen ztratila.

U soudu dnes vypovídala například sestra obžalované, podle ní je Kopriva příživník a „nefachčenko“. Naopak podle svědka, který je kamarádem obžalovaného, mu Kopriva vykládal, že je obžalovaná zlatokopka a že to umí s chlapy.

Muž spoluzaložil síť erotických podniků

Podnikatel značné jmění nabyl především v 90. letech minulého století, kdy spoluzaložil síť erotických podniků Moulin Rouge, distribuční firmu či realitní firmu.

Muže visícího na srázu našli dva kolemjdoucí, kteří zavolali policii. Seniora tehdy vytáhli i díky policistovi, který se k němu spustil na provaze.

Soud bude pokračovat 8. března výslechem dalších svědků. Obhajoba muže chce vyslechnout i omilostněného doživotně odsouzeného dvojnásobného vraha Jiřího Kajínka. S Koprivou byl tehdy kontaktu.