Muž v době nouzového stavu ukradl vibrátor, hrozí mu až 8 let vězení. V minulosti byl 23krát soudně trestaný

Frenštát pod Ondřejníkem Začátkem dubna vešel v době nouzového stavu čtyřiatřicetiletý Lubomír Sogel do drogerie ve Frenštátě pod Radhoštěm. Chtěl podle svých slov obdarovat kamarádku vibrátorem značky Durex: místo zaplacení ale ‚úlovek‘ schoval pod bundu a odešel. Soud v Novém Jičíně vzal teď muže do vazby a za krádež vibrátoru v hodnotě 499 korun mu hrozí až osm let za mřížemi.

O případu informoval server Česká Justice. Muže identifikovala policie díky bezpečnostním kamerám a protože ke krádeži došlo v době vládou vyhlášeného nouzového stavu kvůli pandemii koronaviru, hrozí mu výjimečný trest. Jde tak o další případ krádeže během nouzového stavu, kterým se soudy zabývají. K těm dřívějším patří třikrát souzený pětadvacetiletý muž bez domova z Brna, který stráví rok a půl ve vězení za to, že ukradl pět housek nebo odsouzený, který si za krádež krabicového vína a salámu odsedí dva roky a dva měsíce za mřížemi.



Lubomíru Sogelovi, podezřelému z krádeže vibrátoru značky Durex Play Pure Fantasy, však u soudu vedle faktu, že kradl právě v nouzovém stavu, příliš nehrálo do karet ani to, že je recidivistou a byl v minulosti již 23krát soudně trestaný, nezdržuje se v místě trvalého bydliště a nepřebírá si poštu, jak píše server Česká justice.



Podle státního zástupce Vladimíra Řezníčka má Sogel mimořádné sklony k páchání majetkové trestné činnosti – právě jí se týká všech 23 záznamů v trestním rejstříku.



„Rovněž je nezbytné poukázat na poslední odsouzení z 25. února 2020 a i přesto, že byl odsouzen v únoru, tak 6. dubna páchá další trestnou činnost. Současně je nezaměstnaný, tudíž zjevně nemá příjem na to, aby hradil své výdaje na obživu,“ cituje server žalobce Řezníčka při vazebním zasedání. Vazbu nakonec soudce Miroslav Čano na Lubomíra Sogela uvalil proto, že by muž mohl uprchnout, páchat další krádeže nebo se skrývat ve snaze vyhnout se trestnímu stíhání.



Co jsem ukradl, to jsem věnoval

Sám Sogel u soudu připustil poněkud vytížený program v posledním roce. „Je pravdou, že jsem byl odsouzen pro další trestnou činnost, kterou jsem spáchal od posledního propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, a to pro krádeže z 30. listopadu 2019, 22. ledna 2020 a 3. února 2020. A byl jsem odsouzen k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin. Pokud jsem kradl dříve potraviny, byla to taková sázka, protože to, co jsem ukradl, jsem později někomu věnoval,“ řekl u novojičínského soudu Lubomír Sogel.



Sexuální pomůcku za ‚pětistovku‘, kterou ve Frenštátě pod Radhoštěm v dubnu ukradl, mínil jako dárek. „Předmětného vibrátoru jsem se zmocnil proto, neboť jsem jej chtěl darovat, a to jedné kamarádce. Nedošlo mi tehdy, že bych v důsledku vyhlášeného nouzového stavu mohl být trestně stíhán pro zločin krádeže,“ uvedl Sogel před soudem.

Sogelův obhájce Lukáš Seibert považuje výši trestu za přemrštěnou a upozorňuje, že za normálních okolností by za takovou krádež viník čelil šesti měsícům až třem letům vězení. „Jelikož jde o skutek spáchaný v době nouzového stavu, v dané situaci mu hrozí nepodmíněný trest odnětí svobody v sazbě dvou až osmi let,“ uvedl obhájce Seibert s tím, že si klade otázku, zda vůbec byly splněny podmínky pro vyhlášení nouzového stavu podle zákona o bezpečnosti České republiky.

„Podrobnosti si ponechám pro další fázi řízení,“ dodal. Nejvyšší státní zastupitelství nicméně už na jaře avizovalo, že vyhlášení nouzového stavu má výrazné dopady v trestněprávní rovině a u některých trestných činů lze použít přísnější trestní sazby.



Dokážu se postarat a chci žít normálně

Recidivista u soudu proklamoval, že trestnou činnost už páchat nebude a chce žít řádný život. „Také budu docházet na výzvy, které mi zašle policie,“ uvedl Sogel s tím, že před policisty v minulosti utíkal. „Bylo to ale proto, že mě dříve napadli, měl jsem obavy, že by se takové jejich jednání mohlo opakovat. Vím ale, že takové jednání pro mě nic neřeší. Prosím o zvážení, jsem velký kluk, dokážu se postarat, chci žít normálně a soudu to dokážu,“ znělo u vazebního zasedání.