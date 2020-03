‚ČR informuje‘. V oblastech postižených koronavirem je 205 tisíc Čechů, operátoři jim pošlou SMS

Praha Operátoři rozešlou novou informační SMS v souvislosti s koronavirem všem Čechům, kteří se nyní nacházejí v zahraničí. Už ve čtvrtek rozeslali SMS s informacemi ministra zdravotnictví více než 205 000 českým občanům, kteří jsou v oblastech nejvíce postižených koronavirem. Z toho 196 000 bylo v Evropě.

Zprávy šly do zemí, kterých se týkají vyhlášená karanténní opatření, nicméně ne úplně do všech. V pátek SMS odešly do zbývajících tří zemí. Řekl to výkonný ředitel Asociace provozovatelů mobilních sítí Jiří Grund.



Všem Čechům v zahraničí by měli operátoři nově rozeslat zprávu od ministerstva dopravy, která je ujišťuje, že se mohou vrátit do Česka: „ČR informuje: Kdy se chystáte domů? A jak? I přes mimořádná opatření vás chceme ubezpečit, ze se do ČR lze jednoduše vrátit. Informace k aktuální situaci v dopravě najdete na www.mdcr.cz“. Počet rozeslaných SMS oznámí zřejmě v sobotu.

Ve čtvrtek bylo v Evropě nejvíce SMS doručeno občanům pobývajícím v Německu (139 000), Francii (18 000), Španělsku (9800), Nizozemsku (7950), Itálii (7600), Švýcarsku (6900), Švédsku (3200), Norsku (1750) a Dánsku (1600). Dalších 7400 zpráv mířilo Čechům, kteří jsou v USA, a 1600 SMS odešlo do Asie (Čína, Írán, Japonsko, Jižní Korea). V pátek odešly SMS Čechům do Rakouska, Belgie a Británie.

„Ministerstvo zdravotnictví proti předchozí vlně v minulém týdnu rozšířilo seznam evropských zemí, kam informační SMS odešla. Současně všichni občané, kteří se vracejí do ČR, dostávají automaticky po překročení hranice SMS s pokyny, jak postupovat v případě zdravotních obtíží,“ dodal Grund.

Text SMS: „Sdělení MZČR: Pobýváte-li v zemi se zvýšeným výskytem koronaviru (aktuální přehled na www.mzcr.cz), dodržujte pokyny daného státu a nezapomeňte na doporučení uvedená na webu MZCR. Děkuji. Ministr zdravotnictví.“

Zároveň ministerstvo zdravotnictví na základě přijatých karanténních opatření v pátek upravilo text SMS pro lidi, kteří se vrátili ze zahraničí, tzv. uvítací SMS, když se jejich mobil poprvé přihlásí do domácí sítě. Její text zní: „Sdělení MZCR: Všem, kdo přijíždějí z Číny, Íránu, Itálie, Jižní Koreje, Francie, Španělska, Německa, Švýcarska, Norska, Dánska, Nizozemska, Švédska, Velké Britanie, Belgie, Rakouska je v důsledku mimořádného opatření nařízena 14denní karanténa. Cestující, kteří nemají žádné příznaky, mají povinnost kontaktovat TELEFONICKY svého ošetřujícího lékaře. Je nezbytné, abyste od svého příjezdu po celou dobu zůstali v karanténě! Cestující (bez ohledu na výchozí destinaci), kteří mají teplotu nad 38 C, BUDOU IHNED TELEFONICKY KONTAKTOVAT LINKU 112. Více informaci na https://koronavirus.mzcr.cz/.“

Během 48 hodin jsme to dali dohromady! Děkujeme @CeskoDigital a @vdzurilla za rychlou pomoc a skvělou spolupráci!  — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) March 12, 2020

Rozesílání zpráv na základě požadavku ministerstev zajišťují zdarma ve svých sítích všichni hlavní čeští mobilní operátoři T-Mobile, O2 a Vodafone.