V pátek se otevře registrace k očkování proti koronaviru pro lidi nad 60 let, další věková skupina pak po týdnu

PRAHA V pátek 23. dubna se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) otevře registrace k očkování proti covidu-19 pro lidi ve věku 60 až 65 let. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) uvedl, že předpokládá, že by se mohla další věková skupina po pěti letech otevírat vždy po týdnu. Řekli to v pondělí večer na tiskové konferenci po jednání vlády.

O rozvolnění obchodů a služeb rozhodne vláda ve čtvrtek, řekl Havlíček „Chtěli bychom každý týden vždycky posunout tu hranici o pět let,“ řekl Arenberger. Poslední skupině lidí nad 65 let umožnilo ministerstvo zdravotnictví registraci minulou středu. V Česku žije zhruba 679 tisíc lidí z tého věkové kategorie, zhruba 250 tisíc z nich již bylo očkováno jako jiná prioritní skupina, například zdravotníci, učitelé nebo chroničtí pacienti.

Podle materiálu o postupujícím očkování, který v pondělí projednala vláda, je potřeba dořešit ještě očkování několika prioritních skupin. Dosud se registrovali k očkování přednostně před svými vrstevníky zdravotníci, zaměstnanci pobytových zařízení sociálních služeb, učitelé, hasiči, vojáci, policisté, zaměstnanci v kritické infrastruktuře, například energetice nebo vodárenství, nebo zaměstnanci sociálních služeb. Nově by se tak brzy mohli očkovat také dobrovolníci a nezdravotnický personál ve všech zdravotnických zařízeních. Připraveno před spuštěním je také rozšíření seznamů očkovaných z kritické infrastruktury, dosud mělo nárok asi 9000 lidí. Nově by se měli přidat také zaměstnanci z kritické infrastruktury krajů a ústředních státních úřadů. Prostřednictvím praktických lékařů chce ministerstvo povolit registraci také osobám, které dlouhodobě nebo pravidelně pečují o někoho z ohrožené skupiny, termín zatím není určený. V červnu by se podle materiálu měli očkovat také zaměstnanci vězeňské služby nebo akademičtí pracovníci vysokých škol. Materiál také zmiňuje další skupiny, o jejich očkování je třeba uvažovat. Obvyklé v jiných zemích je podle něj například očkování cizích diplomatů, kteří v zemi pobývají. Spolu s rodinnými příslušníky půjde asi o 2000 lidí, schválit to musí vláda. Dalších asi 2000 lidí jsou diplomaté, které se Česko chystá do zahraničí vyslat, a jejich rodiny. Počítá se také asi s očkováním 550 členů českého olympijského a paralympijského týmu. „Jde o skupinu jejíž očkování je politickou prioritou. Ministerstvo zdravotnictví na mechanismu očkování v současný okamžik pracuje, nicméně je nutné formálně souhlasit s výjimkou,“ píše se v dokumentu. Podle dat o očkování do neděle dostalo aspoň jednu dávku vakcíny 18 procent populace starší 16 let, obě dávky asi desetina. Celkově se k očkování registrovalo nebo už dostalo vakcínu 2,34 milionů lidí, tedy asi 22 procent. V nejstarší skupině nad 80 let dostalo alespoň jednu dávku vakcíny přes 70 procent a obě přes 52 procent lidí. I s čekajícími na termín či vakcínu se zapojilo přes 87 procent. Z lidí mezi 70 a 79 lety bylo očkováno jednou dávkou 60 procent a oběma 26 procent. I s čekajícími na termín či očkování je zapojeno téměř 85 procent věkové skupiny.