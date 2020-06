V Praze jezdí více cyklistů, meziročně jejich počet stoupl o 39 procent. Město investuje do infrastruktury

Praha Počet cyklistů v pražských ulicích od března zhruba do poloviny června meziročně stoupl o 39 procent. Důvodem jsou vedle vyhlášení nouzového stavu i vyšší investice města do cyklistické infrastruktury. Letos to bude až 170 milionů korun. V pátek to řekl mluvčí magistrátu Vít Hofman.

„Pozitivní především je, že výrazně narostl počet lidí, kteří se na kole pravidelně přepravují do práce. Od začátku restriktivních opatření činí meziroční nárůst těchto cyklistů 47 procent a v posledních třech týdnech, přitom v meziročním srovnání velice chladných a deštivých, dokonce 60 procent,“ uvedl náměstek primátora hlavního města Adam Scheinherr (Praha Sobě). Dodal, že vzrostl také počet osob, které jízdní kolo využívají rekreačně o víkendech, a to o 26,1 procenta.

Letošní rozpočet města na cyklistickou infrastrukturu je podle mluvčího magistrátu 170 milionů korun, tedy o 49 milionů korun více než loni a o 153 milionů více než v roce 2017. Peníze město do rozvoje cyklodopravy vloží prostřednictvím Technické správy komunikací (TSK). Růst rozpočtu se podle Hofmana odráží na kvalitě cyklistické dopravy v metropoli. Budují se nové přechody, které mají zvýšit bezpečnost cyklistů a chodců, a cyklopruhy. Nově jsou vyznačeny například v ulicích Plzeňská, Kamýcká nebo Divadelní. V květnu byla dokončená jedna z největších investic do cyklistické dopravy v hlavním městě. Vodní prostup Rokytka v Libni stál 48 milionů korun a spojil Prahu 8 a 9 na cyklostezce označené jako A26. Letos TSK vybuduje a opraví několik desítek kilometrů tras pro cyklisty. Plánována je stavba propojení vyhlídkové trasy Pražačka s cyklostezkou A25. Rekonstrukce a rozšíření čeká cyklostezku A2 z Modřan do Zbraslavi. Praha také letos chce prodloužit a rozšířit cyklostezku A1, a to od Radotínské lávky dál. V Praze je 515 kilometrů značených tras, z čehož téměř třetina vede mimo komunikace s automobily.