U Tančícího domu se srazily tramvaje. Záchranáři kvůli desítce zraněných aktivovali traumaplán

PRAHA U Jiráskova náměstí ve směru do centra Prahy se ve čtvrtek odpoledne srazily dvě tramvaje, lehce zraněno bylo 12 lidí, přičemž všichni byli po nehodě při vědomí. Záchranná služba kvůli srážce aktivovala takzvaný traumaplán, který je určen pro mimořádné situace s větším počtem raněných. Provoz v místě nehody téměř dvě hodiny stál a tramvaje jezdily odklonem. Řekla to mluvčí záchranné služby Jana Poštová a mluvčí policie Jan Daněk.

Nehoda se stala kolem 14:00 u Tančícího domu, kde podle Daňka jedna z tramvají zřejmě nedobrzdila a zezadu narazila do tramvaje stojící před ní. „Je to mimo křižovatku, takže to do křižovatky nezasáhlo. Samozřejmě je omezena tramvajová i automobilová doprava, protože tam zasahují složky integrovaného záchranného systému,“ uvedl krátce po nehodě Daněk. Podle informací na webu pražského dopravního podniku byl provoz v místě srážky obnoven v 15:30.

Záchranáři na Twitteru uvedli, že po nehodě v rámci traumaplánu kontaktovali nemocnice ohledně kapacit pro poskytnutí následné péče pacientům, ve 14:57 pak traumatologický plán ukončili. „Lehká poranění - především obličeje - utrpělo 12 osob,“ upřesnili záchranáři, kteří měli na místě nehody i speciální vůz Atego. Zraněné odvezli do motolské, vinohradské, všeobecné fakultní a vojenské nemocnice.

Speciální záchranářský vůz Atego letos zasahoval i při červnové nehodě dvou tramvají v Ječné ulici, při které bylo lehce zraněno zhruba 20 lidí. Více než deset zraněných si vyžádala i srážka dvou tramvají v Chotkově ulici v červnu 2013. O měsíc dříve se srazily dvě tramvaje také na Červeném vrchu a lehce zraněno bylo deset lidí.