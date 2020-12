Rizikové skóre PES ve čtyřce by obchody nezavřelo, naznačil Blatný

Praha Bodové skóre už od neděle nasvědčuje přesunu Česka z nynější třetí do přísnější čtvrté kategorie protiepidemického systému (PES). Jinými slovy návratu tužších vládních opatření proti šíření covidu a omezení mnoha obchodů, restaurací a služeb, které byly uzavřeny do minulého čtvrtka.

Včera ale ministr zdravotnictví Jan Blatný naznačil, že by vláda mohla vyhovět kritikům, jimž se nelíbilo, že stát během částečného lockdownu zavřel dveře menším obchodům, knihkupectvím, prodejnám oděvů i služeb, ale velké řetězce stejné zboží mohly prodávat dál.



Podle Blatného dojde na čtvrtý stupeň v případě zhoršující se situace. A při přechodu na přísnější režim by došlo ke zmíněné úpravě.

„Uděláme vše pro to, aby podmínky pro české obchodníky nebo pro malé obchodníky a ty, kteří poskytují služby, byly zakotveny a upraveny stejně, jako je tomu u velkých řetězců,“ uvedl včera ministr v Poslanecké sněmovně.

Jednalo by se o další změnu pravidel uvedených v tabulce jednotlivých kategorií protiepidemického systému . Podrobnosti ale Blatného resort neuvedl. A není tedy jasné, zda by třeba musela znovu zavřít kadeřnictví nebo jaké jiné konkrétní kroky ministerstvo a vláda zavedou v opatření, kterým by zaváděly čtvrtou kategorii.