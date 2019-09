RAMSAU V rakouských horách se při lanovém výstupu těžce zranil třicetiletý Čech. Dokázal si ještě sám přivolat pomoc, záchranáři pro něj přiletěli helikoptérou. S odkazem na policejní sdělení o tom v neděli informovala agentura APA. Neštěstí se stalo na jižním úbočí pohoří Dachstein v sobotu kolem půl druhé odpoledne.

Výstupu se účastnil ještě další Čech ve věku 46 let. Jeho třicetiletý druh spadl osm metrů do lana ze stěny, když se náhle zřítil kus skály. Záchranáři jej transportovali do nemocnice ve městě Schladming.