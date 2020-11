Covidová vakcína má být pro všechny pojištěné Čechy zdarma. Vláda spěchá, návrh zákona už obíhá ministerstva

Praha Očkování proti covidu by měli Češi dostat bezplatně. Takový je alespoň plán vlády: vyplývá z návrhu zákona, který momentálně obíhá ministerstva v připomínkovém řízení. Dokument má server Lidovky.cz k dispozici.

„Osobě pojištěné v systému veřejného zdravotního pojištění v České republice (...) se v rámci očkování bezplatně poskytne léčivý přípravek obsahující očkovací látku proti onemocnění covid-19,“ píše se hned v úvodu legislativního návrhu.

Uhrazení vakcíny by se tak týkalo prakticky všech občanů, jelikož veřejné zdravotní pojištění je povinné pro všechny, kdo v Česku trvale žijí.

Ministerstvo zdravotnictví, které je předkladatelem návrhu zákona, tak pod vedením Jana Blatného (za ANO) přehodnotilo svou původní očkovací strategii, s níž přišlo začátkem září.

Ta stanovovala, že si miliony Čechů budou muset za vakcínu zaplatit – nespadali by totiž do žádné z rizikových skupin nebo nevykonávali povolání klíčové pro chod státu.

„Chceme, aby to měl každý od státu zdarma, ačkoliv je to věc, za kterou stát nemůže. Nechceme dělat rozdíly v profesích. Každý, kdo bude chtít být dobrovolně očkován, to bude mít od pojišťovny hrazené,“ řekl k tomu pro server Lidovky.cz premiér Andrej Babiš (ANO).

Čím dříve, tím lépe

Ten už podle svých slov návrh konzultoval s náměstkem pro legislativu a právo na ministerstvu zdravotnictví Radkem Policarem. Na páteční jednání vlády už se prý materiál nedostane, Babiš by ho ale chtěl kolegům předložit v pondělí. „Budeme na to spěchat,“ dodal. Vláda sněmovně také navrhne, aby návrh projednala ve stavu legislativní nouze.

Kdy by měly dorazit první dávky vakcín, prý premiér zjišťoval na čtvrtečním večerním jednání Evropské rady. Skrze tu už Česko objednalo 7 milionů kusů vakcín.