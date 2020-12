Vakcínu proti covidu dostalo za první den asi 1260 lidí. Během dneška by jich mělo být naočkováno dalších 1350

Praha/Brno Vakcínu proti covidu-19 dostalo v ČR za první den očkování asi 1260 lidí v Praze a v Brně, většinou šlo o zdravotníky. V pondělí by jich jen v Praze mělo být dalších asi 1350. V sobotu do ČR dorazilo prvních 9750 dávek vakcíny od firem Pfizer a BioNTech, dalších asi 19 000 by mělo přijít tento týden. V některých krajích ale očekávali, že budou dodány už v pondělí.

V Praze očkují své zaměstnance zatím Nemocnice na Bulovce, Fakultní nemocnice v Motole, Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN) a Všeobecná fakultní nemocnice (VFN). Tam se o svou první dodávku 975 dávek vakcíny podělili i se zaměstnanci Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, které přenechali asi 40 procent. Očkovat se nechali také ředitelé obou nemocnic. V Ústřední vojenské nemocnici pak vakcínu jako první dostal premiér Andrej Babiš a pětadevadesátiletá válečná veteránka Emilie Řepíková.

Do Prahy směřovala polovina dodávek pro Česko, z Motola bude ještě předána část do nemocnice v Benešově. Dnes mají v Motole v plánu očkovat asi 500 zaměstnanců, ve VFN 350, v ÚVN 300 a na Bulovce asi 200 zdravotníků. Všechny dávky, které zatím do Česka dorazily, chtějí aplikovat během prvních tří dnů. Všichni očkovaní musí zhruba po 21 dnech dostat druhou dávku.

Vakcíny z další dodávky budou příští týden směřovat do krajů. Babiš požádal občany o trpělivost V Brně vakcína směřovala do Fakultní nemocnice Brno a Fakultní nemocnice u svaté Anny. Z prvních 4875 dávek putujících na Moravu předávají stovky také dalším nemocnicím v regionu. Například Nemocnice Milosrdných bratří dostane 450, 250 Úrazová nemocnice v Brně a 300 vakcín půjde do domovů seniorů v Brně. Právě senioři v domovech důchodců nebo v nemocnicích jsou po zdravotnících další skupinou, která má být proti covidu-19 očkovaná. Od 7. ledna mají být vakcíny od Pfizeru dodávány do ČR pravidelně každý týden. Začátkem ledna se očekává také schválení pro použití v EU očkovací látky od výrobce Moderna. Postupně by se pak měli očkovat další senioři nebo lidé s vybranými chronickými nemocemi, pracovníci krizové infrastruktury státu nebo zdravotníci mimo nemocnice. Bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula v České televizi v neděli řekl, že očkování zájemců z řad ostatních obyvatel se dá očekávat zhruba v květnu. Očkovat by je měli především praktičtí lékaři.