TOP 09 má na ministra pro vědu a výzkum čtyři kandidáty, řekl Válek

Strana podle ministra zdravotnictví po rezignaci Heleny Langšádlové zvažovala i zrušení tohoto ministerstva, nakonec se ho ale rozhodla spíš posílit.

Vlastimil Válek v pořadu České televize (ČT) řekl, že v pondělí bude jasné, kdo bývalou ministryni nahradí. Langšádlová se bude v budoucnu věnovat práci s dezinformacemi, uvedl Válek. „Jeho úkol je daleko více vysvětlovat veřejnosti věci, které se na resortu odehrály, aby si získávaly u veřejnosti podporu,“ upřesnil Válek svoji představu o nástupci či nástupkyni Langšádlové.

V ČT s ním debatovali bývalý ministr zdravotnictví za ANO a epidemiolog Roman Prymula a senátorka Věra Procházková (ANO), členka výboru pro zdravotnictví.

„Nastupovala s poměrně negativní pověstí, že není odborník, ale to ji podle mě zahubilo,“ řekl k rezignaci Langšádlové bývalý ministr zdravotnictví za ANO Roman Prymula. Před odvoláním ministryně by se nejdříve ptal zástupců vědeckých subjektů. Sám by na pozici preferoval někoho, kdo zkušenost s vědou má.

Podle opozičního hnutí ANO je toto ministerstvo zbytečné. Zrušilo by ho, řekla senátorka Věra Procházková (ANO). Práce ministerstva by se podle ní dala rozdělit mezi jiné rezorty, ale vzhledem k tomu, že vládne pět stran, každá chce mít své zastoupení.

K rezignaci hlavní hygieničky Pavly Svrčinové Prymula poznamenal, že měla přijít dřív. Agendu černého kašle by dle něj měl řídit právě hlavní hygienik, k čemuž nedošlo.

Válek upozornil, že žádný kraj dosud kvůli této nemoci nevyhlásil protiepidemická opatření a že je nutné se posunout k „moderní hygieně“. K čemuž napomůže i výběr nového hlavního hygienika, který bude mít půl roku na přípravu nové legislativy.

Prymula si myslí, že zákon o hygienách „bude krok k lepšímu“. Dodal, že černý kašel (pertuse) nezdecimuje populaci. „Hlavní hygienik to musí komunikovat,“ zdůraznil. Podle něj je nutné představit očkování proti černému kašli pro těhotné a nepovinně pro seniory.

S tím Válek souhlasil a upřesnil, že těhotné ženy by se měly očkovat proto, aby jejich narozené děti měly protilátky proti nemoci. Nemělo by to ale být povinné, ale dobrovolné a hrazené.

Procházková se vyjádřila, že „černý kašel je nadsazené téma“ a o jiných závažných nemocech (cukrovka) se v médiích tolik nepíše. Očkovacích látek proti pertusi je ale málo. Tomu Válek hned oponoval – je jich zajištěných dost pro děti i těhotné. Dospělým ale nařídit se očkovat nemůže.

Válek představil dokument o vývoji zdravotnictví

Ministr Válek poté diskutujícím ukázal šestset stránek dlouhou studii nazvanou Strategické analýzy potřeb rezortu zdravotnictví. V pondělí chce dokument představit prezidentovi Petru Pavlovi, následně poslancům, senátorům a nakonec médiím. Bude dostupný i k diskuzi na webu.

Procházková poznamenala, že jde o statistiky, tabulky a popis stavu. O tom už víme dávno spoustu, řekla. Problém je podle ní najít politickou odvahu, zajít za opozicí a domluvit se s ní na budoucí podobě zdravotnictví.

Podle ministra dokument neobsahuje jen analýzy, ale i „koncepční kroky“. Na problémy nahlíží z dlouhodobé perspektivy, která přesahuje současné volební období.

Za klíčové považuje Prymula z dokumentu, z nějž zatím zúčastnění viděli jen názvy kapitol, nedostatek lůžek následné péče. Tento problém označil dokonce za klíčovou otázku celé diskuze.