Ve školách budou nejspíš moci učit i odborníci, kteří nejsou pedagogy, schválila sněmovna

PRAHA Na středních školách a na druhém stupni základních škol by mohli učit i odborníci bez pedagogického vzdělání. Ministerstvo školství tak chce řešit nedostatek učitelů v některých oborech. Změnu přináší novela učitelského zákona, kterou ve středu schválila Sněmovna. Pokud úpravu nezmění Senát, vládní sociální demokraté se ji chtějí pokusit zrušit poslaneckým návrhem, řekla novinářům bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD).

Novelu, kterou nyní dostane k projednání Senát, přijala dolní komora navzdory nesouhlasu pedagogických fakult, profesních organizací a školských odborů. Proti byli také sociální demokraté a komunisté. Odborníci z řad neučitelů by podle novely mohli ve školách působit až tři roky bez doplnění pedagogické kvalifikace. Kritici to pokládají za degradaci učitelské profese a snah o zvýšení prestiže pedagogů.



Ministr školství Robert Plaga (za ANO) novinářům ve Sněmovně řekl, že novela degradaci učitelského povolení neznamená. „Proč bránit řediteli, aby vzal magistersky vzdělaného člověka. Ten během tří let má povinnost si dodělat doplňující pedagogické vzdělání a v té době tam působí jako plnohodnotný učitel,“ řekl. Za výběr učitelů je zodpovědný ředitel, takže by si měl mít možnost vybírat i motivované vysokoškolsky vzdělané adepty, dodal.

Valachová novinářům řekla, že požadavek na doplnění vzdělání předpis neobsahuje. „Neustále ze strany ministerstva školství zaznívá informace, že během tří let ten člověk musí zahájit studium, nebo si ho doplnit. Ale to je lež, v tom zákoně to není,“ uvedla. Ustanovení proto označila za „trojského koně“. „Pokud ho Senát v zákonu ponechá, tak jako sociální demokraté podáme poslanecký návrh, kterým budeme usilovat o zrušení tohoto konkrétního ustanovení,“ dodala.

Úprava učitelských platů

Podle současného zákona mohou učit jen lidé s pedagogickým vzděláním. Nepedagogové s praxí proto museli školy před několika lety opustit. Výjimkou jsou případy, kdy se řediteli nedaří sehnat kvalifikovaného učitele. V takové situaci může dočasně zaměstnat člověka, který učitelské vzdělání nemá. Piráti neprosadili návrh, podle něhož by ředitelé škol mohli uznat za odborně kvalifikované i členy pedagogického sboru s alespoň desetiletou praxí. Budou ale moci zaměstnat bakaláře z pedagogických fakult, kteří si magisterské studium dodělají během tří let.

Sněmovna v novele rozhodla také o tom, že poměr učitelských platů k průměrné mzdě má být stanoven zákonem. Platy by se měly zvyšovat minimálně na 130 procent průměrné mzdy do roku 2023. Učitelé mají také dostat příplatek ve výši dvojnásobku průměrného hodinového výdělku za výuku přesčas. Za specializované činnosti mají dostávat příplatek 1000 až 2000 korun měsíčně.

Novela mezi pedagogické pracovníky zařadí školské logopedy, sociální pedagogy, školní psychology a školní speciální pedagogy. Novela na návrh Valachové definuje náplň práce jak třídního učitele, tak uvádějícího učitele, který se bude starat o začínající pedagogy.

Třídnické příplatky poslanci neuzákonili. Sněmovní školský výbor ale vyzval vládu, aby se třídnický příplatek zvýšil ze současných 600 korun na 1500 až 2500 korun měsíčně vyhláškou. Zvýšit by se měly i specializační příplatky pedagogů. Vyhlášku slíbil Plaga ve spolupráci s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou (ČSSD).