Ve stanici Florenc muž zemřel po pádu pod metro, prodloužila se výluka

Praha Ve stanici metra Florenc na trase C spadl v sobotu dopoledne muž pod vlak, zraněním na místě podlehl. Nehoda prodloužila úsek výluky metra, která v sobotu ráno začala. Vlaky na trase C nyní nejezdí mezi stanicemi Florenc a Pražského povstání. Vyplývá to z informací od mluvčí pražské zdravotnické záchranné služby Jany Poštové a na webu Dopravního podniku hlavního města Prahy.

„Muž utrpěl zranění neslučitelná se životem. Na místo tak vyjel koroner,“ řekla Poštová. Podle mluvčího pražské policie Jana Rybanského člověk spadl pod vlak jedoucí do Letňan, policie dostala o události zprávu krátce po 11:00.

Provoz metra na lince C je mezi stanicemi Muzeum a Pražského povstání kvůli výměně dřevěných pražců za betonové zastavený od sobotního rána po celý prodloužený víkend. Výluka se podle webu dopravního podniku od 11:07 prodloužila z Muzea až na Florenc, stejně náhradní autobusová linka XC jezdí od stanice Pražského povstání až ke Florenci. Kdy se doprava mezi Muzeem a Florencí obnoví, není zatím jasné.