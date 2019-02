Ve stanici metra Budějovická spadl do kolejiště člověk. Provoz na lince C byl přerušen

Praha Provoz metra linky C mezi Kačerovem a Pražským povstáním přerušil pád člověka do kolejiště ve stanici Budějovická. Lidé mohou využít autobusy XC.

Mezi stanicemi Kačerov a Pražského povstání byl v pátek kolem 9:30 v obou směrech přerušen provoz metra linky C v obou směrech. Záchranáři vyjížděli do stanice Budějovická kvůli pádu člověka do kolejiště, který střet se soupravou metra nepřežil. Cestující mohou využít náhradní autobusy XC, omezení provozu má trvat odhadem do 11:00, informoval dopravní podnik na webu.

„Osoba utrpěla zranění neslučitelná se životem,“ řekla mluvčí záchranné služby Jana Poštová. Záchranáře tak na místě nehody vystřídal koroner.

Ve stanici Budějovická zasahují také hasiči a policisté, kteří kvůli zásahu záchranných složek na nezbytnou dobu uzavřeli vestibul stanice.