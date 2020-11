Za čtvrtek zatím přibylo 6588 nakažených koronavirem. Nejhorší situace je na Pelhřimovsku a Benešovsku

PRAHA Podíl pozitivních testů na koronavirus byl ve středu 34,85 procenta, což je dosud nejvyšší hodnota od začátku epidemie. Laboratoře provedly celkem 45 122 testů a odhalily 15 727 případů nákazy. Byl to nejvyšší nárůst za jeden den. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. Ve čtvrtek do 18:00 přibylo v Česku 6588 nakažených, proti středě je to za stejnou dobu pokles zhruba o 700 případů.

Od března se v České republice koronavirem nakazilo 385 302 lidí, více než 200 000 z nich se vyléčilo. Aktuálně v zemi je 180 566 nakažených. Většina z nich má mírný průběh. V posledních dnech ale rychle roste i počet zemřelých. Ve čtvrtek do statistik přibylo 168 obětí, z toho 77 úmrtí připadá na čtvrtek. V tomto týdnu zatím zemřelo v ČR s koronavirem 698 lidí, v úterý bylo zemřelých 235, dosud nejvíce.

Další koronavirová rána pro Česko: po krátkodobém zlepšení přibylo jen za středu rekordních 15 729 pacientů V nemocnicích je s covidem 8236 pacientů, což je mírný pokles proti středě. V těžkém stavu je téměř 1200 z nich. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška počet hospitalizovaných poroste ještě dva týdny, se systém připravuje na až 12 000 lidí v nemocnicích. Běžná populace má podle něj pravděpodobnost, že bude muset kvůli covidu do nemocnice asi čtyři procenta, u lidí nad 65 let se toto riziko zvyšuje na 30 procent. Armáda pošle přetíženým nemocnicím na pomoc 400 vojáků. Podíly pozitivních testů v pondělí a úterý klesly pod 30 procent, což byla v posledních dnech spíše výjimka. Na vysoké podíly ve čtvrtek upozornil i Dušek. V některých regionech se podle něj zřejmě už trend otáčí, jinde ale stagnuje. V Česku je několik regionů, kde zaznamenali za posledních sedm dní více než 1000 případů nákazy na 100 000 obyvatel. Nejhorší je situace na Pelhřimovsku, kde bylo v uplynulém týdnu 1173 nakažených na 100 000 obyvatel, na Benešovsku to bylo 1144 případů, vysoké hodnoty jsou i na Vsetínsku, Náchodsku nebo Chrudimsku. Dušek uvedl, že statistici budou na základě modelů dalšího vývoje epidemie doporučovat ministrovi zdravotnictví zachovat současná opatření ještě dva až tři týdny. Odborníci z Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy dokonce doporučují omezení zpřísnit.