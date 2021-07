Ve věku 100 let zemřel neurochirurg Vladimír Beneš nejstarší. Stál u začátků oboru v Česku

Při příležitosti 97. narozenin v rozhovoru pro MF DNES Beneš hovořil o zdravotních potížích. „Jsem soběstačný, ale velmi špatně chodím, protože mám neuropatii provázenou hroznými bolestmi, na které nic nezabírá,“ řekl tehdy bývalý neurochirurg.

„Jinak bych měl zdravotně klidně na to jet k moři nebo na hory. Ještě v devadesáti letech jsem hrál tenis před televizními kamerami, i když to byla spíš legrace. V životě jsem dělal všechny možné sporty. Teď aspoň koukám na sport v televizi. To je pro mě symbol globalizace, když slyším úder míče na raketě mého miláčka Rogera Federera, který v tu chvíli hraje někde v Austrálii,“ dodal tehdy Beneš.