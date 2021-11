Velký návrat konstruktéra justice. Blažek patří mezi nevlivnější politiky ODS, odkud pramení jeho síla?

Jako kdyby se čas vrátil o osm let. Tak na některé pozorovatele tuzemské politiky může působit zpráva, že se mezi kandidáty do příští vlády objevil Pavel Blažek. Muž, který už ve vládě jednou seděl. A sice v té Petra Nečase, kdy byl ministrem spravedlnosti a také místopředsedou ODS. Tento brněnský advokát má nyní nakročeno k ministerskému místu znovu. Blažek patří mezi vlivné figury současné občanské demokracie. Lidovky.cz zjišťovaly, odkud pramení jeho síla.



Z rozhovorů s občanskými demokraty vyplynulo, že pro to existují dva dobré důvody. Patří k nejbližším spolupracovníkům současného předsedy Petra Fialy. Kromě toho je zřejmě jediným politikem ODS, kterého respektuje a pravidelně s ním konzultuje prezident Miloš Zeman. Dle informací serveru Lidovky.cz se s ním radil o jmenování Petra Angyalossyho do funkce předsedy Nejvyššího soudu. V září s ním pak probíral jméno příštího šéfa Nejvyššího správního soudu.

Fialova spojka

„Je to člověk blízký Petru Fialovi a jeden z nejchytřejších a nejvzdělanějších lidí uvnitř ODS. Reprezentuje vlivnou jihomoravskou ODS. Je silný i uvnitř strany,“ napsal webu Lidovky.cz Pavel Drobil, předseda moravskoslezské buňky na adresu kolegy Blažka.

Obdobná hodnocení přidávají i další občanští demokraté. Podle nich Blažek využívá zejména svého neformálního vlivu. Oplývá rovněž nezanedbatelnou schopností domlouvat se i s politickými oponenty. Svědčí o tom mimo jiné vyjednávání kapitoly o justici v koaliční smlouvě, kde mu byl partnerem o generaci mladší Jakub Michálek z Pirátů. Ti přitom patřili k nesmlouvavým kritikům vládního působení ODS.

V minulosti Blažek vyjednával například „velkou koalici“ na brněnské radnici v roce 2010. Svazek ODS a ČSSD tehdy řada čelných politiků strany kritizovala. Dokonce se spekulovalo, že kvůli tomu na pokyn Nečase přišel o funkci v dozorčí radě státních Lesů ČR. Dnes je uvnitř strany Blažek řadovým členem a poslancem za Jihomoravský kraj. V říjnových volbách nicméně získal téměř deset tisíc preferenčních hlasů, což je trojnásobek oproti volbám v roce 2013.

Konstruktér P. F. a M. V.

Možný adept do Fialovy vlády asistoval u zrodu jeho politické dráhy coby předsedy ODS. Stalo se tak poté, co policejní razie v roce 2013 ukončila Nečasovu vládu. Blažek následně podporoval do čela strany tehdy méně známého Fialu. „Je to konstruktér Petra Fialy. Tím je dána jeho síla. To on přinesl jeho jméno na předsedu,“ říká bez obalu jeden z matadorů ODS. S Fialou je také členem silné jihomoravské buňky strany.

Blažek nepopírá, že se s předsedou intenzivně baví. „Petr Fiala jako předseda si bude muset rozmyslet, kde koho z nás dvou (společně s Markem Bendou – pozn. red.) potřebuje více. Zda ve vládě, nebo ve sněmovně. My se jeho návrhu zcela jistě podřídíme. Mluvíme o tom velmi často,“ říká Blažek.

Jako zastupitel v Brně-střed se v minulosti postaral o nastartování ještě jedné politické kariéry. A to současné brněnské primátorky Markéty Vaňkové. Platí za jejího vlivného přímluvce.

S Brnem je ovšem spojena i odvrácená stránka jeho popularity. Kvůli působení v městské politice získal od protikorupčního hnutí Žít Brno přezdívku Don Pablo. A to kvůli netransparentním zakázkám moravské metropole. Nejkonkrétněji se jeho jméno společně s primátorkou Vaňkovou skloňovalo v kauze Stoka, jež se týká korupčních zakázek v Brně-střed. Stíhaný bývalý starosta Pavel Hubálek před detektivy vypověděl, že údajně kupčili s městskými byty.

To ale Blažek, který nebyl z ničeho obviněn, odmítl a označil Hubálkova tvrzení za výmysl. Kvůli případu podal i trestní oznámení, protože část zmíněného policejního spisu byla podle jeho slov nabízena některým politickým stranám v Brně. Podle něj došlo k úniku informací z přípravného řízení policie.

Nevypořádané účty

Nejen kvůli úniku v kauze Stoka má Blažek nesrovnané účty zejména se stáními zástupci. Stále živý je i důvod, kvůli němuž skončil v Nečasově vládě – kauza Nagygate. Blažkův případný návrat do křesla ministra spravedlnosti je napjatě sledován i v justici. Zejména měl Blažek v minulosti spadeno na Iva Ištvana, šéfa Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Mezi jeho favoritky naopak patří šéfka pražských vrchních žalobců Lenka Bradáčová. Jak ale řekl v rozhovoru pro Lidovky.cz, k žádné revoluci se u státních zástupců nechystá. Chce zvýšit odpovědnost za rozhodování žalobců.

„Za sebe říkám, že vidím některé problémy u některých státních zástupců. Jsem však příznivcem toho, nejprve s těmi lidmi hovořit a až potom rozhodovat. Vždy se krásně někdo odvolává, ale musíte mít někoho lepšího, kdo ho nahradí. Rozhodně bych se nechtěl nějak mstít soustavě státního zastupitelství,“ říká Blažek.

Prezidentův důvěrník

Budoucímu premiérovi Petru Fialovi se mohou hodit zejména Blažkovy konexe na Hrad. Naposledy byli s předsedou ODS za prezidentem Zemanem v Lánech v září. Důvod? „Součástí všech rozhovorů vždy byla ústavněprávní problematika. Rozhovory se týkaly i justice. Prezident Zeman se mě během celého funkčního období občas ptával na názory na justici,“ popsal Blažek.

Se Zemanem se zná od svého prvního vládního angažmá v roce 2012. Rozhodně nešlo o jejich první společné „rande“. „Za panem prezidentem jsme byli s Petrem Fialou letos třikrát. Až nyní si toho všimli novináři.“ Obratnost ve vyjednávání se Zemanem se může při konstrukci vlády Petru Fialovi nyní hodit.

V pozitivním světle hodnotí Blažka i dosluhující ministryně spravedlnosti za ANO Marie Benešová. Dle ní je ale na nové vládě, koho určí za jejího nástupce. „Pavel Blažek už tady byl. Je zkušený. Určitě proti tomu nic nemám,“ řekla webu Lidovky.cz.